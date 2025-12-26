Над Россией в течение ночи сбили 77 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь нейтрализовали над Россией 77 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

Военные перехватили и уничтожили 34 дрона в Волгоградской области, 23 – в Ростовской, по пять - в Калужской и Крыму. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе один летевший на Москву дрон, три - над водами Черного моря, два - над Белгородской областью, по одному - над Воронежской и акваторией Азовского моря.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении дронов ВСУ в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

