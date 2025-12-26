Мантуров: В России рассчитывают на рост промышленности в 2026 году на 2,5-3%

Российские власти рассчитывают на рост промышленности в следующем году на 2,5-3%. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, стартовавшие в стране национальные проекты и инструменты поддержки могут быть нацелены именно на эти направления.

«Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 2025-й, то есть 2,5-3%», - заявил Мантуров в интервью каналу «Россия 24».

Ранее Мантуров заявил, что российский менеджмент научился справляться с вызовами и задачами импортозамещения, напоминает РЕН ТВ.

