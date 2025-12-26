Мантуров: В России рассчитывают на рост промышленности в 2026 году на 2,5-3%
26 декабря 202509:23
Российские власти рассчитывают на рост промышленности в следующем году на 2,5-3%. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, стартовавшие в стране национальные проекты и инструменты поддержки могут быть нацелены именно на эти направления.
«Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 2025-й, то есть 2,5-3%», - заявил Мантуров в интервью каналу «Россия 24».
Ранее Мантуров заявил, что российский менеджмент научился справляться с вызовами и задачами импортозамещения, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мантуров: В России рассчитывают на рост промышленности в 2026 году на 2,5-3%
- СМИ: Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко
- В Вологодской области в аварии с тремя грузовиками погибли два человека
- В России пенсию за январь выплатят большинству граждан до 30 декабря
- Пять этапов и психологи: Как школам в России предложили решать конфликты с учениками
- На турбазе в Республике Алтай произошел пожар
- СМИ: Для экс-президента Южной Кореи запросили десять лет тюрьмы
- Над Россией в течение ночи сбили 77 украинских беспилотников
- В России предложили учредить День разгрома Наполеона
- СМИ: Зеленский выступил с озлобленной речью, понимая неизбежность уступок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru