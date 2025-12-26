В России предложили учредить День разгрома Наполеона

День разгрома армии Наполеона русскими войсками предложили установить в России как официальный праздник, с соответствующей инициативой выступил глава межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Об этом пишет РИА Новости.

Общественник направил свое обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Мы предлагаем... учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М.И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе "О памятных датах и днях воинской славы" как новый День воинской славы», - отметил Корсунов.

Как пояснил руководитель общественного движения, указанная дата знаменует исход Отечественной войны 1812 года, когда остатки французской армии покинули пределы Российской империи, а силы России заняли пограничные Белосток и Брест-Литовский. Корсунов указал, что легитимизация и учреждение нового праздника — это конкретный государственный механизм защиты исторической правды, системный шаг в борьбе с западной лжепропагандой и «демонизацией» России в мировом информационном поле.

Ранее президент Владимир Путин постановил учредить в России День языков РФ, который будет отмечаться 8 сентября, пишет 360.ru.

