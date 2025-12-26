В Вологодской области в аварии с тремя грузовиками погибли два человека
26 декабря 202508:58
Три грузовых автомобиля столкнулись в Вологодской области, есть жертвы. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Авария произошла на 395-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Грязовецком округе.
«По предварительной информации, погибли два человека (мужчины 1986 и 1991 годов рождения)», - говорится в сообщении.
Еще два человека - мужчины 1982 и 1999 г. р. - пострадали.
Ранее грузовик повредил здание терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
