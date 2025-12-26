В России пенсию за январь выплатят большинству граждан до 30 декабря
Большинство пенсионеров получат выплаты за январь досрочно, до конца декабря, из-за грядущих новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.
«Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. Почтовые отделения осуществят доставку... в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — рассказали в СФ.
Досрочно выплаты получат граждане, которым обычно выплачивают пенсию 1-11 числа месяца. Доставка через банки возобновится после каникул по стандартному графику. По данным Соцфонда, страховые пенсии за январь придут в увеличенном размере, их проиндексируют на 7,6%.
В свою очередь, Почта России доставит пенсию за январь в привычные даты с 3 по 25 января. В этот период также будет доступно получение средств через кассу почтового отделения.
Ранее стало известно, что с 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии на 7,6%. Один пенсионный коэффициент подорожает до 156,76 рубля, фиксированная надбавка от государства вырастет до 9584,69 рубля, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В порту Темрюка ликвидировано открытое горение резервуаров с нефтепродуктами
- Мантуров: В России рассчитывают на рост промышленности в 2026 году на 2,5-3%
- СМИ: Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко
- В Вологодской области в аварии с тремя грузовиками погибли два человека
- В России пенсию за январь выплатят большинству граждан до 30 декабря
- Пять этапов и психологи: Как школам в России предложили решать конфликты с учениками
- На турбазе в Республике Алтай произошел пожар
- СМИ: Для экс-президента Южной Кореи запросили десять лет тюрьмы
- Над Россией в течение ночи сбили 77 украинских беспилотников
- В России предложили учредить День разгрома Наполеона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru