В России пенсию за январь выплатят большинству граждан до 30 декабря

Большинство пенсионеров получат выплаты за январь досрочно, до конца декабря, из-за грядущих новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.

«Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. Почтовые отделения осуществят доставку... в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — рассказали в СФ.

Досрочно выплаты получат граждане, которым обычно выплачивают пенсию 1-11 числа месяца. Доставка через банки возобновится после каникул по стандартному графику. По данным Соцфонда, страховые пенсии за январь придут в увеличенном размере, их проиндексируют на 7,6%.

В свою очередь, Почта России доставит пенсию за январь в привычные даты с 3 по 25 января. В этот период также будет доступно получение средств через кассу почтового отделения.

Ранее стало известно, что с 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии на 7,6%. Один пенсионный коэффициент подорожает до 156,76 рубля, фиксированная надбавка от государства вырастет до 9584,69 рубля, пишет 360.ru.

