СМИ: Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко
Экс-заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.
Бывший замминистра ушел из жизни 25 декабря в Москва.
«Юрий Садовенко скончался... из-за болезни сердца», - рассказал собеседник агентства.
Садовенко занимал пост замглавы Минобороны - руководителя аппарата министра в 2013-2024 годах. До этого он служил в МЧС России, в частности, с 2002 по 2007 год был помощником главы ведомства Сергея Шойгу, позднее руководил администрацией губернатора Московской области.
Ранее в возрасте 74 лет умер бывший глава Банка России Сергей Дубинин, напоминает 360.ru.
