СМИ: Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Экс-заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

Бывший замминистра ушел из жизни 25 декабря в Москва.

«Юрий Садовенко скончался... из-за болезни сердца», - рассказал собеседник агентства.

Садовенко занимал пост замглавы Минобороны - руководителя аппарата министра в 2013-2024 годах. До этого он служил в МЧС России, в частности, с 2002 по 2007 год был помощником главы ведомства Сергея Шойгу, позднее руководил администрацией губернатора Московской области.

