«Предсказуемый деликатес»: Как поменялось творчество «Guns N’Roses»

«От группы, которая уже много лет заявляла о себе на определенном поприще, утвердилась на нем и не особо баловала новинками в последние лет 35, это стандартные песни. С одной стороны, они должны зайти поклонникам, с другой — это качественно, но предсказуемо. Они, скорее, подогревают интерес перед туром, потому что каких-то сверхоткровений я в этих песнях не увидел. Песня "Atlas" — вообще плоская, как "доска серфингиста". Это "боевик без двойного дна", без подводных течений, интересных музыкальных ходов и так далее. Под нее просто поколбаситься на концертах и не более того, или взбодриться утром поклоннику — не каждому», - отметил он.

При этом критик считает, что новое творчество «Guns N’ Roses» теперь рассчитано на более «степенную и платежеспособную аудиторию».