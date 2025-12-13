«Предсказуемый деликатес»: Как поменялось творчество «Guns N’Roses»
Критик Денис Ступников в эфире НСН заметил, что группа перестраивает свое творчество под «степенную и платежеспособную аудиторию».
Новые треки «Guns N’Roses» — предсказуемы, ими группа подогревает интерес к своему туру, а своим долгим «молчанием» лишь доказывает статус крупных рок-звезд. Об этом в беседе с НСН заявил музыкальный критик Денис Ступников.
В начале декабря группа «Guns N’Roses» в преддверии мирового тура выпустила два новых сингла: рок-балладу «Nothin’» и энергичную композицию «Atlas». Обе песни записаны всем составов коллектива, а продюсерами выступили Аксель Роуз и Карам Костанцо.
Это первая музыкальная новинка группы после выхода в 2023 году двух ее мини-альбомов «The General» и «Perhaps». Мировой тур «Guns N’Roses» состоится в 2026 году в Северной Америке, в Южной Америке и Европе. По словам Ступникова, новые треки группы получились «предсказуемыми».
«От группы, которая уже много лет заявляла о себе на определенном поприще, утвердилась на нем и не особо баловала новинками в последние лет 35, это стандартные песни. С одной стороны, они должны зайти поклонникам, с другой — это качественно, но предсказуемо. Они, скорее, подогревают интерес перед туром, потому что каких-то сверхоткровений я в этих песнях не увидел. Песня "Atlas" — вообще плоская, как "доска серфингиста". Это "боевик без двойного дна", без подводных течений, интересных музыкальных ходов и так далее. Под нее просто поколбаситься на концертах и не более того, или взбодриться утром поклоннику — не каждому», - отметил он.
При этом критик считает, что новое творчество «Guns N’ Roses» теперь рассчитано на более «степенную и платежеспособную аудиторию».
«Вторая песня "Nothin’" — поинтереснее. В этой песне уже видны, в хорошем смысле, стареющие музыканты, которые подспудно продумывают себе запасные пути творческой реализации. Энергозатратные концерты на стадионах с каждым годом будет давать все труднее, поэтому придется переходить на полуакустический клубный формат. И эта песня идеально ложится в такую модель. Ее можно представить себе даже в джазовой аранжировке. Она даже начинается в таком ключе, отчасти в духе Фрэнка Синатра. Потом она, конечно, достаточно интересно развивается, пытаясь казаться рок-"боевиком", но при этом там уже нет такого адреналина, как 30-40 лет назад. Это уже на более степенную и платежеспособную аудиторию. Если они будут выступать в клубах, понятно, что туда каждый не попадет. Билеты будут стоить заоблачно, и это буде престиж и "деликатес"», - заметил он.
Между тем, Ступников подчеркнул, что своим долгим «молчанием» группа «Guns N’ Roses» только подогревала интерес к своему творчеству, доказывая свой статус крупных рок-звезд.
«"Guns N’ Roses" еще в 80-е годы завоевали звание величайшей группы в истории рока. Они не баловали альбомами, но интерес от этого только повышался. Есть две стратегии: можно в год выпускать по синглу или по альбому, и публика буде о тебе постоянно помнить и слушать тебя. Обратная стратегия — очень долго молчать и потом говорить, что вот-вот выпустишь альбом. Это подогревает интерес. Продуманные, может, и не запланированные, но правильно поданные в медийном пространстве паузы помогали группе держаться на плаву. Этим они только подтверждали свой звездный статус», - заключил собеседник НСН.
«Guns N’ Roses» — американская хард-рок-группа, появившаяся в Лос-Анджелесе в 1985 году. Коллектив продал свыше 100 млн своих записей по всему миру, в том числе 45 млн только в США. В связи с этим его называют одной из самых востребованных групп в мире, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самые популярные хиты «Guns N’ Roses» — «Welcome to the Jungle», «Don't Cry», «Knockin' on Heaven's Door», «Paradise City» и другие.
В первоначальный состав коллектива вошли вокалист Эксл Роуз, соло-гитарист Слэш, ритм-гитарист Иззи Стрэдлин, басист Дафф Маккаган и барабанщик Стивен Адлер. Сейчас в группу также входят клавишники Диззи Рид и Мелисса Риз, гитарист Ричард Фортус и барабанщик Айзек Карпентер.
Ранее руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз» Елизавета Фомичева в пресс-центре НСН заметила, что, возникает вопрос, почему молодежь хочет слушать музыкантов по типу Icegergert (Георгий Гергерт), ведь смысловая нагрузка в таких треках вызывает стыд у целого поколения.
