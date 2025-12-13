Фильм Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Документальный фильм «Емельяненко» режиссёра Валерии Гай Германики удостоился главной награды премии имени Дзиги Вертова в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.
Победу картине принесло голосование членов Гильдии неигрового кино и телевидения, которые выполняли функции жюри. Алексей Ханютин, возглавляющий гильдию, охарактеризовал работу Германики как «трагическую историю бывшего чемпиона».
Помимо главной награды, премия отметила и другие достижения: в категории «Лучший дебют» победила лента «Инстинкт» Филиппа Устинова; звание «Лучшая публикация» получила работа Ольги Давыдовой «Эволюция неигрового кино, или Как смотреть документальные фильмы».
Картина «Емельяненко» посвящена жизненному и спортивному пути бойца ММА Александра Емельяненко — брата знаменитого российского спортсмена Фёдора Емельяненко. Впервые фильм был показан в 2023 году на Шанхайском международном кинофестивале, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
