«Полностью исключить мат из музыки не получится. В любом случае это будет проявлено в другой форме. Все, что запрещено, привлекает неимоверное внимание. Существует культура, которую мы стараемся пропагандировать. Однако всегда, к любому действию или движения существует антипод. Существует антикультура. Это найдет отклик у другой стороны публики. Стоит только публично озвучит запрет, это сразу пойдет в другую сторону», — сказал собеседник НСН.

В текущем году заметно усилилось внимание властей к контенту в Интернете и деятельности представителей творческой сферы. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичном пространстве становится все более очевидной. Конкретным проявлением этой тенденции стал летний законопроект о запрете использования нецензурной лексики в сети.



Вскоре после внесения законопроекта депутат председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выдвинула предложение о запрете песен группы «Сектор Газа», содержащих нецензурные выражения.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, в свою очередь, в беседе со спецкором НСН заявил о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента.

