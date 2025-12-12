Продюсер Nautilus Pompilius: Полностью мат запретить не получится
Продюсер Владимир Елизаров заявил в пресс-центре НСН, что полностью исключить мат из музыки не получится.
Если существует культура, то всегда будет и антикультура, которая найдет отклик у другой публики, сказал в пресс-центре НСН музыкант, продюсер, известен по работе с группами Чайф и Nautilus Pompilius Владимир Елизаров.
«Полностью исключить мат из музыки не получится. В любом случае это будет проявлено в другой форме. Все, что запрещено, привлекает неимоверное внимание. Существует культура, которую мы стараемся пропагандировать. Однако всегда, к любому действию или движения существует антипод. Существует антикультура. Это найдет отклик у другой стороны публики. Стоит только публично озвучит запрет, это сразу пойдет в другую сторону», — сказал собеседник НСН.
В текущем году заметно усилилось внимание властей к контенту в Интернете и деятельности представителей творческой сферы. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичном пространстве становится все более очевидной. Конкретным проявлением этой тенденции стал летний законопроект о запрете использования нецензурной лексики в сети.
Вскоре после внесения законопроекта депутат председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выдвинула предложение о запрете песен группы «Сектор Газа», содержащих нецензурные выражения.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, в свою очередь, в беседе со спецкором НСН заявил о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента.
