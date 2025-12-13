Умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о смерти главы города Реутов (Московская область) Филиппа Науменко.
Политику было 39 лет. Причиной трагедии стало дорожно‑транспортное происшествие, произошедшее 7 декабря. В результате аварии Науменко получил тяжёлую черепно‑мозговую травму и впал в кому.
Медики предприняли все возможные усилия для спасения его жизни, однако их старания не принесли результата — политик скончался.
Ранее СМИ сообщали о том, что водитель Науменко выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с КамАЗом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
