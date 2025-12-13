Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix

Речь идёт о средствах, выделенных Netflix на сериал «Белый конь»: в 2018–2019 годах стриминг‑сервис инвестировал в проект 44 млн долларов, а в марте 2020‑го по запросу Ринша перечислил дополнительно 11 млн. По версии обвинения, режиссёр перевёл эти деньги на разные счета, затем — на личный брокерский счёт, где частично потерял их на спекулятивных операциях с ценными бумагами (более половины суммы — менее чем за два месяца). Оставшиеся средства он потратил на криптовалюту и личные нужды: в частности, приобрёл пять автомобилей Rolls‑Royce и один Ferrari (общая стоимость — не менее 2,4 млн долларов), а также часы, мебель и антиквариат.

Ринша признали виновным по семи пунктам обвинения. Ему грозит до 90 лет тюрьмы. Окончательный приговор огласят 17 апреля.

Адвокат режиссёра Бенджамин Земан с решением не согласился, назвав вердикт ошибочным и предупредив о «опасном прецеденте для художников, втянутых в договорные и творческие споры с меценатами», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

