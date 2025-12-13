Слуцкий предложил давать отпуск при госпитализации родственника

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести двухдневный неоплачиваемый отпуск для сопровождения близких в медучреждения.

По словам Слуцкого, ситуация, когда требуется срочно отвезти родственника в больницу или забрать его домой после выписки, может возникнуть в любой семье. Однако зачастую занятость на работе не позволяет оперативно прийти на помощь заболевшему члену семьи.

Согласно предложенному законопроекту, для получения такого отпуска сотруднику будет достаточно подать письменное заявление работодателю.

Ранее Госдума предложила ряд инициатив для поддержки «вовлеченного отцовства», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РаботаОтпускГоспитализация

