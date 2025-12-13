Художник Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет
В Санкт‑Петербурге ушёл из жизни художник Геннадий Устюгов — он скончался на 89‑м году жизни. О кончине мастера 13 декабря сообщил фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец.
Устюгов родился в 1937 году в Токмаке (Киргизская ССР). После войны он переехал сначала на Карельский перешеек, а позже — в Новосаратовку. Творческая биография художника отмечена важными событиями: в 1974 году он принял участие в знаменитой выставке в ДК имени Газа, а год спустя вошёл в Товарищество экспериментальных выставок.
Первая персональная выставка Устюгова состоялась в 1990 году в Музее городской скульптуры. Сегодня его произведения входят в постоянные коллекции крупнейших музеев — Эрмитажа и Русского музея, а также представлены в частных собраниях по всему миру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
- СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Греты Тунберг
- Российская лыжница Непряева отобралась на Олимпиаду
- «Предсказуемый деликатес»: Как поменялось творчество «Guns N’Roses»
- Художник Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет
- Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
- Власти Белоруссии объявили об амнистии еще 123 политзаключенных
- Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
- Крыша аквапарка загорелась в Суздале
- Сокращение объема кредиток в РФ объяснили увеличением числа банкротов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru