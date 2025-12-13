Художник Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет

В Санкт‑Петербурге ушёл из жизни художник Геннадий Устюгов — он скончался на 89‑м году жизни. О кончине мастера 13 декабря сообщил фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец.

Устюгов родился в 1937 году в Токмаке (Киргизская ССР). После войны он переехал сначала на Карельский перешеек, а позже — в Новосаратовку. Творческая биография художника отмечена важными событиями: в 1974 году он принял участие в знаменитой выставке в ДК имени Газа, а год спустя вошёл в Товарищество экспериментальных выставок.

Первая персональная выставка Устюгова состоялась в 1990 году в Музее городской скульптуры. Сегодня его произведения входят в постоянные коллекции крупнейших музеев — Эрмитажа и Русского музея, а также представлены в частных собраниях по всему миру.

