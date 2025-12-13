СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Греты Тунберг
В Финляндии инициировано уголовное производство в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает газета Helsingin Sanomat (HS).
Причиной стало предполагаемое противодействие представителям правоохранительных органов во время акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion. Инцидент произошёл 25 июня 2024 года в центральной части Хельсинки.
Согласно материалам обвинения, направленным в окружной суд Хельсинки, участники демонстрации планировали провести шествие по маршруту через улицу Кайвокату к кольцевой развязке Кайсаниеми. Однако на перекрёстке с главной городской артерией — улицей Маннергейминтие — полиция остановила колонну.
Правоохранители потребовали от собравшихся прекратить акцию и освободить проезжую часть. Те, кто отказался выполнить законное распоряжение, включая Грету Тунберг, были доставлены в полицейский участок.
Как отмечает издание, за последние годы финские суды рассмотрели сотни дел, связанных с акциями Extinction Rebellion. Основная часть обвинений касается неповиновения требованиям полиции — именно в этом нарушении инкриминируют участие и Тунберг.
Ранее Тунберг, которая пыталась попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», депортировали в Париж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси
- Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
- СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Греты Тунберг
- Российская лыжница Непряева отобралась на Олимпиаду
- «Предсказуемый деликатес»: Как поменялось творчество «Guns N’Roses»
- Художник Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет
- Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
- Власти Белоруссии объявили об амнистии еще 123 политзаключенных
- Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
- Крыша аквапарка загорелась в Суздале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru