СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Греты Тунберг

Причиной стало предполагаемое противодействие представителям правоохранительных органов во время акции протеста, организованной движением Extinction Rebellion. Инцидент произошёл 25 июня 2024 года в центральной части Хельсинки.

Согласно материалам обвинения, направленным в окружной суд Хельсинки, участники демонстрации планировали провести шествие по маршруту через улицу Кайвокату к кольцевой развязке Кайсаниеми. Однако на перекрёстке с главной городской артерией — улицей Маннергейминтие — полиция остановила колонну.

Правоохранители потребовали от собравшихся прекратить акцию и освободить проезжую часть. Те, кто отказался выполнить законное распоряжение, включая Грету Тунберг, были доставлены в полицейский участок.

Как отмечает издание, за последние годы финские суды рассмотрели сотни дел, связанных с акциями Extinction Rebellion. Основная часть обвинений касается неповиновения требованиям полиции — именно в этом нарушении инкриминируют участие и Тунберг.

Ранее Тунберг, которая пыталась попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», депортировали в Париж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

