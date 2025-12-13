В РПЦ предупредили о росте фейковых информационных рассылок от имени церкви

Злоумышленники распространяют подложные материалы, выдавая их за сообщения от лица церковных организаций, высших иерархов или священнослужителей. В связи с этим представители РПЦ обратились к журналистскому сообществу с призывом проявлять повышенную осторожность и тщательно верифицировать любую поступающую информацию.

Для подтверждения достоверности сведений церковь рекомендует пользоваться исключительно официальными каналами коммуникации — ресурсами Русской православной церкви, сайтами синодальных учреждений и материалами аккредитованных пресс‑служб церковных структур.

При этом в РПЦ заверили, что готовы оказывать всестороннее содействие СМИ в проверке информации, касающейся деятельности Церкви.

Ранее в МВД РФ заявили, что в ноябре правоохранители предотвратили хищение дистанционными мошенниками свыше 222 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

