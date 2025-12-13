Российская лыжница Непряева отобралась на Олимпиаду
Российская лыжница Дарья Непряева обеспечила себе место на Олимпийских играх 2026 года в Италии, успешно выполнив квалификационный норматив.
Это произошло во время спринтерских состязаний на этапе Кубка мира в Давосе. Хотя спортсменке не удалось пробиться в четвертьфинал (она заняла 39‑е место с результатом 2 минуты 48,26 секунды), показанное время позволило ей соответствовать необходимым олимпийским требованиям.
Напомним, что с марта 2022 года российские атлеты были исключены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) из международных соревнований. Даже после решения исполкома FIS 21 октября 2025 года о продолжении запрета на участие россиян (в том числе в нейтральном статусе), ситуация изменилась благодаря успешной апелляции России в Спортивный арбитражный суд (CAS).
История ограничений началась в марте 2022 года, когда Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров. В декабре 2023 года МОК смягчил позицию, предложив допустить россиян на Олимпиаду‑2024 в Париже в нейтральном статусе — при условии отказа от национальной символики (флага и гимна). В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, выступавших на таких строгих условиях.
Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил НСН, что ФШР, не без основания, рассчитывает на допуск наших шахматистов к командным соревнованиям.
