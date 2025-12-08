Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
Рэперу Flo Rida будет непросто собрать в Москве две «ЦСКА Арены» подряд, заявил НСН Евгений Финкельштейн.
В России полные залы собирает не каждый зарубежный артист, а лишь исполнители, популярные на Западе, и рэпер Flo Rida вряд ли входит в их число, отметил в разговоре с НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Весной в Россию приедет Flo Rida (Трэмар Диллард), сообщили ранее НСН в Say Agency. В Москве у рэпера запланировано сразу два шоу: 8 и 9 марта 2026 года на «ЦСКА Арене». Далее он отправится в Краснодар, где выступит в «Баскет-Холле» 11 марта, а завершится тур концертом на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 14 марта. Flo Rida известен альбомами 2008-2012 годов, после которых ничего не записывал. Финкельштейн усомнился, что артист сможет дважды собрать полный зал «ЦСК Арены».
«Я в один-то концерт мало верю. В два концерта, скажу честно, не верю совсем. Такой рэпер существует, но не могу сказать, что его имя настолько большое, что сможет собрать почти 25 тысяч зрителей. Нельзя все время опираться на то, что раз у нас ничего нет, зритель пойдет на любого рэпера, которого привезут. Люди ходят на больших, известных артистов. У нас собирают те же звезды, которые собирают везде. Не слышал, чтобы у Flo Rida на Западе были сейчас аншлаги. Две "ЦСКА Арены" – это оптимистично», - сказал он.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что приезд любого зарубежного артиста в Россию позитивно сказывается на индустрии.
«Все это полезно для индустрии, мы приветствуем любую активность. Дело в том, что чем больше иностранцев будет приезжать, тем больше будет разговоров в Америке и Европе. Все это для нас – плюс. Потому, конечно, мы это приветствуем», - объяснил Финкельштейн.
Ранее основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявила «Радиоточке НСН», что Flo Rida - не только рэп-исполнитель, у него много поп-и R'n'B треков. У артиста широкая аудитория, поэтому организаторы его российских концертов ожидают солдаутов,
