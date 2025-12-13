Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» прибыл в Индию в рамках коммерческого тура. На встречу со звездой собрались десятки тысяч поклонников — при этом стоимость минимального билета достигала 5 000 индийских рупий (около 55 долларов США).

Ситуация быстро вышла из‑под контроля. Когда Месси вышел на поле, его мгновенно окружили политики, чиновники, знаменитости с семьями и многочисленные журналисты. Из‑за чрезмерного скопления людей служба безопасности футболиста была вынуждена отменить запланированный круг почёта, существенно ограничив его общение с фанатами.

Недовольство зрителей нарастало по мере того, как становилось ясно, что визит Месси будет очень коротким. Апогеем стало его скорое — всего через 10 минут — покидание поля, что вызвало взрыв негодования среди болельщиков, многие из которых заняли места на трибунах ещё ранним утром.

В результате начались беспорядки: зрители начали бросать бутылки, повредили рекламные конструкции, а внутри стадиона вспыхнули протесты. Для урегулирования ситуации пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности.

