«Дюжина», «Кукрыниксы» и «Данте»: Музыкант Горшенев назвал основные вехи своего творчества

- В этом году вы отметили 50-летний юбилей. Какие вехи считаете главными в своей музыкальной карьере?

Попадание композиции «Дороги» из альбома «Раскрашенная душа» в «Чартову Дюжину». Первая веха — это, когда я уволился с работы и стал заниматься исключительно музыкой. Вторая веха — конец команды «Кукрыниксы» и выбор своего пути в сторону конкретного названия по своей фамилии «Горшенев». Третья веха — это когда я увлекся большими формами: «Фауст», «Данте». В настоящий момент это три самые главные вехи в моей музыкальной теме.