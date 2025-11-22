«Дюжина», «Кукрыниксы» и «Данте»: Музыкант Горшенев назвал основные вехи своего творчества
В эфире НСН один из основателей панк-рок-группы «Король и Шут» («КиШ») Алексей Горшенев пообещал фантам «ретроспективу с модернизацией» на юбилейном концерте в Москве.
Рок-музыкант, основатель группы «Горшенев» Алексей Горшенев в интервью НСН поделился главными вехами своей музыкальной карьеры и пообещал «непростой концерт» в декабре.
- В этом году вы отметили 50-летний юбилей. Какие вехи считаете главными в своей музыкальной карьере?
Попадание композиции «Дороги» из альбома «Раскрашенная душа» в «Чартову Дюжину». Первая веха — это, когда я уволился с работы и стал заниматься исключительно музыкой. Вторая веха — конец команды «Кукрыниксы» и выбор своего пути в сторону конкретного названия по своей фамилии «Горшенев». Третья веха — это когда я увлекся большими формами: «Фауст», «Данте». В настоящий момент это три самые главные вехи в моей музыкальной теме.
- 4 декабря состоится юбилейный концерт на московском ВК Стадиум. Вы представите фанатам какое-то особое шоу?
Да у нас новые экран и свет. У нас будет новая сценическая история. Мы ищем, пробуем, хотим быть в тренде. Будут разные композиции, которые в принципе не игрались. Например, «Добрые люди» из альбома «TODD». Переосмысленные старые композиции. Погружение в некоторую ретроспективу, но с элементами модернизации. Есть еще и то, что сможет вас удивить. Концерт не простой, для меня лично — точно, потому как все-таки ощущение зрелости дает отпечаток и в психологическом, и в физическом настроении, состоянии. Хочется сделать так, чтобы это было по меньшей мере море, если не «Девятый вал». Хотя бы так!
- Вы участвовали в создании сериала «Король и Шут», который прогремел в 2023 году. Кроме того, вы выступили в качестве композитора к полнометражному фильму «Король и Шут. Навсегда», который выйдет в феврале 2026 года. Какие ожидания от этой картины, почему она так долго готовилась? Советовался ли с вами режиссер Рустам Мосафир, довольны ли вы сценарием и выбором актеров?
Вся история, связанная с кино, сильно отличается даже от музыкальной деятельности. Казалось бы, творчество, музыка и так далее — где-то рядом. Но это большое заблуждение. Огромная разница между кинобизнесом и музыкальным делом. Подходы разные. Оказалось, что в музыкальном деле — гораздо строже.
Зачем режиссеру со мной советоваться? Это я должен с ним советоваться, как музыку делать. Режиссер — это хозяин всего, что вы видите на экране. Это его поле зрения, суть, его работа. Задача — это ответственность режиссера, я — всего лишь его рука: левая, либо правая. Операторская тема — это видео, а музыка — это душа кино. Поэтому я у него, скорее всего, какая-то серьезная рука — наверное, правая.
В полнометражном фильме участвовали те же актеры, что и в сериале. Какой смысл менять? Костя (актер Константин Плотников – прим. НСН) — молодчина! И остальные люди тоже работают адекватные.
