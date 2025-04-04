«Потребность в угаре»: Зачем «Пневмослону» нужен двойник в регионах

Лорд Пневмослон сказал НСН, что большая часть поклонников вряд ли сможет отличить голос солиста «Пневмослона» от лидера трибьюта по имени Худрук.

Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, рассказал НСН об авторском трибьюте коллектива под названием «Работники культуры».

«Добавим хореографию»: Пневмослон анонсировал театральное шоу на сцене

Официальный трибьют «Работники культуры» был создан около двух лет назад. Сейчас коллектив ездит в большие туры, собирая солдауты. Ближайшие концерты тура: 20 апреля в Калининграде и 27 апреля в Мурманске. Лорд Пневмослон отметил, что большая часть поклонников вряд ли сможет отличить голос солиста оригинального состава от лидера трибьюта по имени Худрук.

«В большинстве своем «Работники культуры» - копия «Пневмослона», но с индивидуальными чертами. Мы с вокалистом по прозвищу Худрук много работали над тем, чтобы его голос был максимально похож на мой. Если сейчас мы будем петь с ним по очереди, то большинство людей даже не отличат, где пою я, а где – он. Мы очень-очень похожи, но у него, конечно, есть отличительные особенности в плане движений и общения на сцене. В «Работниках культуры» только трубач Поросенок из оригинального состава «Пневмослона». Остальных музыкантов я лично выбирал, мы общались, я смотрел, что они умеют. Мы проговаривали движения на сцене, мы обсуждали, что говорить вокалисту со сцены. Он, конечно, ничего не заучивал, но знал нужный посыл», - сказал собеседник НСН.
«Zivert, LAB и муравьи»: Антон Беляев о рекордном концерте и секретах Therr Maitz

По его словам, трибьют-группа ездит в те регионы, куда не может добраться оригинальный состав.

«Была проведена очень большая работа. Вот недавно ребята ездили в большой тур, я приезжал к ним на концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону и смотрел со стороны, все ли отлично, нужно ли что-то поправить. Мы поправили буквально какие-то мелочи, нюансы, которые на первый взгляд людям незаметны, но, по моему мнению, дают очень много. В результате они очень круто играют. Ребята закрывают потребность людей в энергии и угаре в регионах, куда мы, к сожалению, не можем приехать. Ради хохмы мы думали оригинальным составом «Пневмослона» выступить у ребят на разогреве. Нам тяжело ездить в большие туры из-за большого количества людей и накладных расходов. Кроме того, нам нужна большая сцена, которая найдется не в каждом городе. В какие-то большие туры мы ездим разве что на круглые юбилейные даты, но в обычной жизни мы максимум один-два города, кроме Москвы и Питера, можем себе позволить», - рассказал музыкант.
«Такого не делали!»: Анна Асти предложила посмотреть на нее «с другой стороны»

Говоря о рекорде лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, который дал пять выступлений подряд на московской «ВТБ Арене», Лорд Пневмослон рассказал, что группа давала четыре концерта подряд в разных городах.

«В рамках тура в честь пятилетия мы играли четыре концерта подряд, причем в разных городах. Это совершенно не являлось никакой проблемой, потому что мы все в хорошей физической форме. Здесь много вопросов и нюансов: насколько длинны эти концерты подряд, то есть можно сыграть пять концертов по полтора часа подряд, а можно - по два или три часа. Это совсем уже другой вопрос. Главное, чтобы у людей сил хватило, а у нас-то хватит всегда», - заключил артист.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Bez Kosmosa
ТЕГИ:КонцертРок-музыкаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры