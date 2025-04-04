«Потребность в угаре»: Зачем «Пневмослону» нужен двойник в регионах

Говоря о рекорде лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, который дал пять выступлений подряд на московской «ВТБ Арене», Лорд Пневмослон рассказал, что группа давала четыре концерта подряд в разных городах.



«В рамках тура в честь пятилетия мы играли четыре концерта подряд, причем в разных городах. Это совершенно не являлось никакой проблемой, потому что мы все в хорошей физической форме. Здесь много вопросов и нюансов: насколько длинны эти концерты подряд, то есть можно сыграть пять концертов по полтора часа подряд, а можно - по два или три часа. Это совсем уже другой вопрос. Главное, чтобы у людей сил хватило, а у нас-то хватит всегда», - заключил артист.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».

