«Потребность в угаре»: Зачем «Пневмослону» нужен двойник в регионах
Лорд Пневмослон сказал НСН, что большая часть поклонников вряд ли сможет отличить голос солиста «Пневмослона» от лидера трибьюта по имени Худрук.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, рассказал НСН об авторском трибьюте коллектива под названием «Работники культуры».
Официальный трибьют «Работники культуры» был создан около двух лет назад. Сейчас коллектив ездит в большие туры, собирая солдауты. Ближайшие концерты тура: 20 апреля в Калининграде и 27 апреля в Мурманске. Лорд Пневмослон отметил, что большая часть поклонников вряд ли сможет отличить голос солиста оригинального состава от лидера трибьюта по имени Худрук.
«В большинстве своем «Работники культуры» - копия «Пневмослона», но с индивидуальными чертами. Мы с вокалистом по прозвищу Худрук много работали над тем, чтобы его голос был максимально похож на мой. Если сейчас мы будем петь с ним по очереди, то большинство людей даже не отличат, где пою я, а где – он. Мы очень-очень похожи, но у него, конечно, есть отличительные особенности в плане движений и общения на сцене. В «Работниках культуры» только трубач Поросенок из оригинального состава «Пневмослона». Остальных музыкантов я лично выбирал, мы общались, я смотрел, что они умеют. Мы проговаривали движения на сцене, мы обсуждали, что говорить вокалисту со сцены. Он, конечно, ничего не заучивал, но знал нужный посыл», - сказал собеседник НСН.
По его словам, трибьют-группа ездит в те регионы, куда не может добраться оригинальный состав.
«Была проведена очень большая работа. Вот недавно ребята ездили в большой тур, я приезжал к ним на концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону и смотрел со стороны, все ли отлично, нужно ли что-то поправить. Мы поправили буквально какие-то мелочи, нюансы, которые на первый взгляд людям незаметны, но, по моему мнению, дают очень много. В результате они очень круто играют. Ребята закрывают потребность людей в энергии и угаре в регионах, куда мы, к сожалению, не можем приехать. Ради хохмы мы думали оригинальным составом «Пневмослона» выступить у ребят на разогреве. Нам тяжело ездить в большие туры из-за большого количества людей и накладных расходов. Кроме того, нам нужна большая сцена, которая найдется не в каждом городе. В какие-то большие туры мы ездим разве что на круглые юбилейные даты, но в обычной жизни мы максимум один-два города, кроме Москвы и Питера, можем себе позволить», - рассказал музыкант.
Говоря о рекорде лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, который дал пять выступлений подряд на московской «ВТБ Арене», Лорд Пневмослон рассказал, что группа давала четыре концерта подряд в разных городах.
«В рамках тура в честь пятилетия мы играли четыре концерта подряд, причем в разных городах. Это совершенно не являлось никакой проблемой, потому что мы все в хорошей физической форме. Здесь много вопросов и нюансов: насколько длинны эти концерты подряд, то есть можно сыграть пять концертов по полтора часа подряд, а можно - по два или три часа. Это совсем уже другой вопрос. Главное, чтобы у людей сил хватило, а у нас-то хватит всегда», - заключил артист.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».
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