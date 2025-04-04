«Такого не делали!»: Анна Асти предложила посмотреть на нее «с другой стороны»

Артистка также отметила, что помимо подготовки к шоу она продолжает работать и над новым альбомом.

«Как только все запишу, сразу смогу сказать дату выхода. Я на студии провожу все свое свободное и несвободное время. Альбом уже почти готов, осталось совсем немножко. Иногда и голос может устать, я пишу по две песни в день, это не так уж и просто. Выходные или не выходные, достаток и недостаток сна влияют, песни непростые, но мы все делаем. Альбом будет разнообразным, никто из моей команды его пока не слышал, я готовлю для них сюрприз. Сперва будет предпрослушивание, мы выберем вместе с командой синглы, песни, на которые стоит обратить внимание, самые близкие сердцу. Песни будут и быстрые, и медленные, и, возможно, в стиле, к которому вы не привыкли», - пояснила певица.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал «Радиоточке НСН», что коллектив, собравший в марте 65 тысяч зрителей на пяти концертах на «ВТБ Арене», не будет замахиваться на десять выступлений, а представит к своему 30-летию 360-градусное шоу.

