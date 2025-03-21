«Добавим хореографию»: Пневмослон анонсировал театральное шоу на сцене
Лорд Пневмослон в эфире НСН рассказал, что коллектив хочет устраивать на сцене настоящие театральные представления.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, рассказал НСН, как меняются концерты коллектива со временем и что в будущем музыканты хотят добавить в свои «сеансы пневмотерапии».
В столичном клубе Base состоятся два концерта «Пневмослона» - «Легкий сеанс» и «Тяжелый сеанс» 21 и 22 марта. Музыкант разъяснил, чем два выступления отличаются друг от друга.
«Концерты различаются подбором песен. В первый день будут песни с более легким звучанием, будем больше петь. Также запланирован перформанс для девушек, который называется «Стена жизни». Это все выглядит очень мило и по-доброму. Во второй день музыка будет тяжелее – и гитарная, и электронная. Будут более активные движения, так скажем. Перформансы нацелены на физическую историю. Именно поэтому сначала мы играем «легкий» концерт, на котором гости смогут прокричаться, но у них останутся силы, а потом уже «тяжелый», на котором все бесы выходят с потом. На разогреве в этот раз никого не будет, потому что запланированы довольно объемные программы. Концерты будут идти больше двух часов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, группа стремится к созданию по-настоящему театрального шоу.
«У нас происходит развитие концертов. Мы начинали с настройки звука, чтобы все очень круто звучало, потом взялись всеми руками за свет. Сейчас у нас и звук, и свет очень-очень высокого уровня. Теперь мы добавили декорации. Следующим шагом будет создание чего-то хореографического на сцене. Тогда будет полноценное шоу, театральное даже. В таком случае мы получим бесконечное пространство для маневров. На грядущих концертах будут новые шоу-моменты, новые перформансы с залом и необычный реквизит. Конечно же, наша классическая пневмотерапия», - поделился Лорд Пневмослон.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».
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