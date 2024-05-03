«Шнуров и «Пневмослон»: Игорь «Панкер» Гудков о преемниках Ленинградского рок-клуба

Он также признался в любви группе «Ленинград» и сказал, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».

«Когда пришел работать на «Бомбу Питер», это был 1997-й год, там я как раз познакомился с «Королем и Шутом», и вот я привел туда три новых группы: «Кукрыниксы», «МультFильмы» и «ПилОт». Они так и остаются крутыми. Из той же волны еще «Ленинград». Мы познакомились, когда Шнуров еще играл на бас-гитаре, а пел тогда Вдовин. Я всегда любил «Ленинград», это абсолютно питерская музыка. Есть питерская группа «Пневмослон», они забавные, но они пока не могут претендовать на тот уровень. Я за ними слежу, мне интересно, надеюсь, у них все будет хорошо. Из новых мне сейчас нравится группа «Дайте танк (!)», они московские. Я вообще давно нашел их для фильма, они были совсем неизвестными. Сейчас, конечно, есть нехватка хороших молодых рокеров», - заключил собеседник НСН.

Ранее Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что работа над полнометражным продолжением по вселенной «Короля и шута» продолжается, на данный момент написан сценарий и известны главные действующие герои.

