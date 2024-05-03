«Шнуров и «Пневмослон»: Игорь «Панкер» Гудков о преемниках Ленинградского рок-клуба
Единственная рок-группа, которая упоминается в сериале «Король и Шут» - коллектив «Алиса», и это не просто так, заявил НСН Игорь «Панкер» Гудков.
Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что мало кто из питерских рокеров может дотянуться до таких легендарных выходцев из Ленинградского рок-клуба, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Телевизор», «Пикник».
«Достаточно легендарный «КняZZ» (Андрей Князев), он вполне на одном уровне с выходцами из Ленинградского рок-клуба. Про Кинчева и говорить не нужно – мы большие друзья, мы его очень уважаем. Недаром у нас в сериале «Король и Шут» единственная группа, которая как-то упоминается, это «Алиса»: в сериале на улицах афиши «Алисы» висят, две песни «Алисы» звучит. Все это не случайно, это все было продумано», - сказал Гудков.
«Когда пришел работать на «Бомбу Питер», это был 1997-й год, там я как раз познакомился с «Королем и Шутом», и вот я привел туда три новых группы: «Кукрыниксы», «МультFильмы» и «ПилОт». Они так и остаются крутыми. Из той же волны еще «Ленинград». Мы познакомились, когда Шнуров еще играл на бас-гитаре, а пел тогда Вдовин. Я всегда любил «Ленинград», это абсолютно питерская музыка. Есть питерская группа «Пневмослон», они забавные, но они пока не могут претендовать на тот уровень. Я за ними слежу, мне интересно, надеюсь, у них все будет хорошо. Из новых мне сейчас нравится группа «Дайте танк (!)», они московские. Я вообще давно нашел их для фильма, они были совсем неизвестными. Сейчас, конечно, есть нехватка хороших молодых рокеров», - заключил собеседник НСН.
Ранее Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что работа над полнометражным продолжением по вселенной «Короля и шута» продолжается, на данный момент написан сценарий и известны главные действующие герои.
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