«Би-2» выступит на фестивале Вайкуле «Рандеву»
Группа «Би-2» примет участие в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Об этом сообщил супруг певицы Андрей Латковский изданию «Абзац».
Ранее Лёва Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что предложил Вайкуле спеть дуэтом композицию группы «Мой рок-н-ролл» на её фестивале, однако получил отказ. Певица, по его словам, не готова петь именно эту песню, так как ранее «Би-2» исполняла ее совместно с Юлией Чичериной, которая сейчас активно поддерживает военную операцию на Украине.
Какая именно будет коллаборация рок-группы с Вайкуле, Лёва не сообщил.
По словам Латковского, группа «Би-2» уже заявлена в программе фестиваля «Рандеву».
Фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala'24», созданный Лаймой Вайкуле, пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru