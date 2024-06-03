«Би-2» выступит на фестивале Вайкуле «Рандеву»

Группа «Би-2» примет участие в фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Об этом сообщил супруг певицы Андрей Латковский изданию «Абзац».

Ранее Лёва Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что предложил Вайкуле спеть дуэтом композицию группы «Мой рок-н-ролл» на её фестивале, однако получил отказ. Певица, по его словам, не готова петь именно эту песню, так как ранее «Би-2» исполняла ее совместно с Юлией Чичериной, которая сейчас активно поддерживает военную операцию на Украине.

Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной

Какая именно будет коллаборация рок-группы с Вайкуле, Лёва не сообщил.

По словам Латковского, группа «Би-2» уже заявлена в программе фестиваля «Рандеву».

Фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala'24», созданный Лаймой Вайкуле, пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФестивальБи-2

Горячие новости

Все новости

партнеры