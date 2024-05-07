«Три дня дождя» побила мировой рекорд, исполнив на концерте песню 20 раз

Коллектив исполнили свой хит «Отпускай» 20 раз. Вместе с вокалистом «Три дня дождя» Глебом Викторовым песню со сцены исполнял основатель лейбла IZBA Сергей Slem, а в финале музыкант позвал на сцену фанатов и спел вместе с ними.

Предыдущий рекорд принадлежал рэперу Трэвису Скотту, который в 2017 году на концерте в Оклахоме сыграл трек goosebumps 14 раз подряд, а в конце 2023-го спел FE!N 15 раз в Нью-Йорке.

Ранее Викторов заявил, что коллектив не вернется в Архангельск после неудачного концерта, напоминает «Радиоточка НСН».

