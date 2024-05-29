«Скорпирокеры» и попсовые Львы: Страсть к рок-музыке связали с датами рождения

Больше всего поклонников рок-музыки среди Скорпионов (77%), далее расположились Тельцы (36%), Близнецы (23%), Девы (22%), Раки (17%) и Рыбы (16%).

Козероги больше всего любят танцевальную музыку (73%), Львы предпочитают попсу (67%) и русский рэп (64%). Поп-музыку также слушает каждый третий Водолей, в числе главных попсовиков также Стрельцы (38%), Овны (38%) и Рыбы (32%). Ну а рэп оказался самым популярным жанром у рожденных под знаками Весов, Близнецов и Дев (по 24%).

Легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачев ранее рассказывал НСН, что его кошки полюбили творчество Shaman, а от рок-музыки прячутся под кровать.

