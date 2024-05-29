«Скорпирокеры» и попсовые Львы: Страсть к рок-музыке связали с датами рождения

Главными меломанами являются люди, родившиеся под знаками Козерога, Скорпиона и Льва, сообщили НСН в HiFi-стриминге «Звук» по результатам соответствующего исследования.

На основании опроса 1,2 тыс. россиян старше 18 лет выяснилось, что слушать музыку любят 94% Козерогов, что является абсолютным рекордом. Чуть скромнее показатели Скорпионов (87%) и Львов (86%). В пятерку также попали Раки (80%) и Тельцы (77%).

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Больше всего поклонников рок-музыки среди Скорпионов (77%), далее расположились Тельцы (36%), Близнецы (23%), Девы (22%), Раки (17%) и Рыбы (16%).

Козероги больше всего любят танцевальную музыку (73%), Львы предпочитают попсу (67%) и русский рэп (64%). Поп-музыку также слушает каждый третий Водолей, в числе главных попсовиков также Стрельцы (38%), Овны (38%) и Рыбы (32%). Ну а рэп оказался самым популярным жанром у рожденных под знаками Весов, Близнецов и Дев (по 24%).

Легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачев ранее рассказывал НСН, что его кошки полюбили творчество Shaman, а от рок-музыки прячутся под кровать.

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ФОТО: РИА Новости
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