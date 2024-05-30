«Концерта не будет!»: Финкельштейн назвал «маразмом» слитый «договор» с Канье Уэстом

По его словам, одно из российских концертных агентств действительно пыталось договориться с Уэстом о концерте в Москве, но Финкельштейн отказался раскрывать название этого агентства.

«Комментировать можно будет только тогда, когда будут согласованы площадка и сам контракт, когда начнутся продажи, только тогда можно просто анонсировать концерт. Все, что я сейчас вижу – маразм. Писать можно, что угодно. Что ж они платежку не приложили? «Лужники опровергли». Как может состояться концерт, когда площадка не в курсе его проведения. Я знаю, какое концертное агентство пыталось договориться с Канье Уэстом, но называть его я не буду, так как это непрофессионально», - отметил Финкельштейн.



Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст все же приедет в Россию, но не летом, а «гораздо позже», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

