«Концерта не будет!»: Финкельштейн назвал «маразмом» слитый «договор» с Канье Уэстом
Контракт с артистом - очень интимная информация, никто никогда не выкладывал в Сеть контракты со звездами первой величины, заявил НСН Евгений Финкельштейн.
Глава организовывавшей концерты зарубежных звезд корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с НСН назвал абсурдом публикацию якобы договора с американским рэпером Канье Уэстом на концерт в Москве.
Ранее в СМИ появился некий документ, в котором утверждалось, что концерт рэпера в столичных «Лужниках» состоится 8 июня. Контракт датирован 7 мая, в договоре стоит подпись, «очень похожая» на автограф ведущей дела музыканта Бьянки Цензори — его гражданской жены. Позже «Лужники» опровергли слухи о концерте рэпера в Москве.
«Тот факт, что был выложен какой-то контракт, означает, что концерта точно не будет. Это максимально непрофессионально, для меня это звучит как абсурд. Если я выложу какой-то контракт с артистом, его райдер, то меня просто не будет на этом рынке. Контракт – очень интимная информация. За всю историю никто никогда не выставлял контракт с Мадонной, Канье Уэстом и так далее», - сказал собеседник НСН.
По его словам, одно из российских концертных агентств действительно пыталось договориться с Уэстом о концерте в Москве, но Финкельштейн отказался раскрывать название этого агентства.
«Комментировать можно будет только тогда, когда будут согласованы площадка и сам контракт, когда начнутся продажи, только тогда можно просто анонсировать концерт. Все, что я сейчас вижу – маразм. Писать можно, что угодно. Что ж они платежку не приложили? «Лужники опровергли». Как может состояться концерт, когда площадка не в курсе его проведения. Я знаю, какое концертное агентство пыталось договориться с Канье Уэстом, но называть его я не буду, так как это непрофессионально», - отметил Финкельштейн.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст все же приедет в Россию, но не летом, а «гораздо позже», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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