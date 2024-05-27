Группа Би-2 отменила концерт на фестивале в Казахстане
27 мая 202416:22
Рок-группа «Би-2» сообщила об отмене своего выступления на Family ROCK Fest на Песчаной Косе в Казахстане.
«Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на FAMILY ROCK FEST в Казахстане в конце августа», - говорится в сообщении коллектива в соцсетях.
Музыканты выразили благодарность организаторам мероприятия за все приложенные усилия. По словам артистов, они будут рады выступить на этом фестивале в будущем, «как только представится такая возможность».
Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что музыканты группы «Би-2» могут получить гражданство республики, если с их документами все в порядке, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru