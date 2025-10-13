В Нобелевском комитете указали, что награда памяти Альфреда Нобеля в текущем году была поделена на две части. Так, Мокиру её присудили «за определение предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса», а Агьону и Хауитту - «за теорию устойчивого роста через творческое разрушение».

«За последние два столетия мир впервые наблюдал устойчивый экономический рост... Лауреаты премии этого года по экономике объяснили, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Нобелевскую премию мира зачастую получали люди, для мира ничего не сделавшие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

