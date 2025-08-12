«Нате, кушайте!»: «Гудтаймс» выпустят виниловые пластинки каждого альбома

Группа выпустила 500 виниловых пластинок с альбомом «Просто сложно понять», рассказал НСН директор коллектива Андрей Ефименко.

Группа «Гудтаймс» намерена представить на виниле каждый из своих альбомов, а следующим будет «Нате, кушайте!», рассказал в эфире НСН директор коллектива Андрей Ефименко.

Продажи виниловых пластинок с начала года выросли на треть, но цены не радуют

Предзаказ новых виниловых пластинок с альбомом «Просто сложно понять» в двух цветах открыт с 6 августа. По словам Ефименко, при выборе дизайна новой пластинки музыканты ориентировались на цветовое оформление альбома.

«Тираж винила "Просто сложно понять" уже вышел, он уже в продаже и люди получают свои пластинки. Всего мы напечатали 500 штук. На данный момент допечатка не планируется, когда разберут, тогда будем думать, что с этим делать. Само оформление альбома достаточно лаконичное, выдержанное в черно-желтых цветах, не яркое. Потому приняли решение выпустить винил в подобной расцветке», - сообщил он.

Сколько стоит винил: Как коллекционировать и хранить пластинки

Как добавил собеседник НСН, группа планирует представить на виниле все свои альбомы.

«Уже выпустили альбомы "Классика. Часть первая", "Классика. Часть вторая. Хиромантия", "Пиковый кайф" и "Сложно понять". Буквально в сентябре планируется выпуск двух альбомов "Нате, кушайте!" в формате двойного LP. Потом будем также выпускать на виниле новый альбом, который вот-вот должен выйти в свет. Выпустим пластинки и с первыми альбомами группы», - заверил Ефименко.

Ранее руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров заявил НСН, что В России в первом полугодии 2025 года продажи новых виниловых пластинок выросли на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на винил, бывший в употреблении, рост продаж и вовсе превысил 59%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Группа "Гудтаймс"РокМузыкаНовый Альбом

Горячие новости

Все новости

партнеры