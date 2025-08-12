Предзаказ новых виниловых пластинок с альбомом «Просто сложно понять» в двух цветах открыт с 6 августа. По словам Ефименко, при выборе дизайна новой пластинки музыканты ориентировались на цветовое оформление альбома.

«Тираж винила "Просто сложно понять" уже вышел, он уже в продаже и люди получают свои пластинки. Всего мы напечатали 500 штук. На данный момент допечатка не планируется, когда разберут, тогда будем думать, что с этим делать. Само оформление альбома достаточно лаконичное, выдержанное в черно-желтых цветах, не яркое. Потому приняли решение выпустить винил в подобной расцветке», - сообщил он.