ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам украинского ВПК, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
По данным ведомства, также была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников.
Отмечается, что для нанесения удара использовались оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА, также привлекались ракетные войска и артиллерияей.
Ранее в Минобороный РФ заявили, что ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Затронет не всех: В Госдуме пообещали сделать локализацию такси выгодной
- «Союзников нет»: «Недобитый» ХАМАС пойдет на уступки ради выживания
- Представитель Глеба Самойлова опроверг слухи о воссоединении «Агаты Кристи»
- Песков: США известно о паузе в переговорах РФ и Украины
- Побеждало эпидемии: Россиянам рассказали, как вино может продлить жизнь
- ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
- Нобелевскую премию по экономике вручили за объяснение экономического роста
- Группа Hollywood Undead выступит в Москве и Петербурге в 2026 году
- Армия России освободила Боровскую Андреевку и Московское
- Мосгорсуд сократил срок Блиновской до 4,5 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru