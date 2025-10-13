ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские войска нанесли поражение объектам украинского ВПК, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг ракет Tomahawk

По данным ведомства, также была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников.

Отмечается, что для нанесения удара использовались оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА, также привлекались ракетные войска и артиллерияей.

Ранее в Минобороный РФ заявили, что ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
