Капканы на дорогах: Какие штрафы водители могут оспорить в суде
Водители часто попадают в правовые ловушки, но соблюдать правила необходимо в любом случае, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Камеры, неправильные дорожные знаки и нелогичная разметка приводят водителей к штрафам, их можно оспорить в суде, но в итоге все равно придется заплатить, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Российские суды должны проверять схемы дислокации дорожных знаков, прежде чем наказать водителей за нарушения. Такое указание есть в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС). По данным «Коммерсанта» такой вывод следует после решения по делу Бориса Гереги. Мужчина был лишен прав на 12 месяцев за обгон в запрещенной зоне, но обжаловал постановление в ВС. Там согласились с аргументом защиты о том, что знака, в зоне которого было совершено нарушение, не оказалось в проекте организации дорожного движения. Хайцеэр отметил, что это решение не позволит избежать штрафов водителям.
«Штраф можно оспорить, если знак не внесен в проект организации дорожного движения, но заплатить все равно придется. Такие случаи были, но не доходили до Верховного суда. Эта лазейка — и плохо, и хорошо. С одной стороны, есть справедливость, с другой стороны, некоторые начнут использовать этот аргумент, чтобы выехать на встречную полосу. Если есть явные признаки, что знак стоит не там, то можно обратиться к муниципальным властям. Вариант Б — это ГАИ, но обязательно писать в подведомственный орган, который отвечает за дорогу. Мы уже давно выступаем за то, чтобы провести тотальную инвентаризацию: определить статус всех знаков и разметки по всей России. А пока нет никакой статистики по данному вопросу», — подчеркнул он.
Хайцеэр также рассказал о других ловушках для водителей на дорогах.
«Не все знаки прописаны. Во всем должна быть логика. Люди нередко попадают в капканы и могут получать неправомерные штрафы из-за расставленных дорожниками знаков и разметки. В любом случае, как бы знак не был оформлен, водитель, проезжая его, должен соблюдать правила. Неважно, поставил ли его дядя Вася или ограничения установлены законно. Также вопрос и к камерам фиксации нарушений. Они нужны не для того, чтобы собрать деньги, а чтобы предупреждать: “Здесь опасно, не нарушай”. Но у нас они часто стоят там, где человеку легко превысить скоростной режим, например, на ровной и прямой дороге, а не на опасных участках», — указал он.
Ранее Хайцеэр предупредил НСН, какой шаг может вызвать протесты среди водителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Капканы на дорогах: Какие штрафы водители могут оспорить в суде
- Медведев: Поставки «Томагавков» кончатся плохо для всех
- Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан
- На аукционе в Монако продадут посмертную маску Высоцкого
- ЧФ РФ опроверг данные о неисправности подлодки «Новороссийск»
- «Обидно и непонятно»: Аркус рассказала о фильме, который Минкульт снял с проката
- Доктор Продеус объяснил, как родители формируют у детей РПП
- Каллас приехала в Киев на переговоры о финансовой и военной поддержке
- В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли три человека
- ЦБ призвали не возобновлять «неадекватное» голосование за символ для банкноты ₽500
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru