Камеры, неправильные дорожные знаки и нелогичная разметка приводят водителей к штрафам, их можно оспорить в суде, но в итоге все равно придется заплатить, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.



Российские суды должны проверять схемы дислокации дорожных знаков, прежде чем наказать водителей за нарушения. Такое указание есть в обзоре судебной практики Верховного суда (ВС). По данным «Коммерсанта» такой вывод следует после решения по делу Бориса Гереги. Мужчина был лишен прав на 12 месяцев за обгон в запрещенной зоне, но обжаловал постановление в ВС. Там согласились с аргументом защиты о том, что знака, в зоне которого было совершено нарушение, не оказалось в проекте организации дорожного движения. Хайцеэр отметил, что это решение не позволит избежать штрафов водителям.