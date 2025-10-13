Побеждало эпидемии: Россиянам рассказали, как вино может продлить жизнь
Ряд соединений в белом вине помогает человеческому организму, но красное — полезнее, заявила НСН Марият Мухина.
Винные ферменты позволяют продлить жизнь, а пигменты красного вина даже способны предотвращать развитие рака. Однако необходимо знать меру употребления, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в разговоре с НСН.
Белое вино способно вызвать особое привыкание и неадекватное поведение, сообщили эксперты в области нейропсихофармакологии. Ряд исследователей предполагает, что такая яркая реакция вызвана сульфитами, которые используются для консервации вина, а также повышенным содержанием сахара в белых сортах по сравнению с красными, отметила газета Daily Mail. Мухина не нашла в этом проблему.
«Сульфиты используются даже в сухофруктах как консерванты. Если на то пошло, тогда мы не должны есть ни курагу, ни изюм. Там тоже все это есть. Возможно, цивилизация и выжила, благодаря вот этим вот ферментированным продуктам. Бактерии образуют напиток, который еще в Древнем Риме и Египте играл роль антибиотиков. Рабы постоянно пили вино вместо воды, потому что вода могла быть просто заражена болезнетворными микроорганизмами. Так предотвращались целые эпидемии инфекционных заболеваний. Поэтому этот продукт не может быть вредным, тут все зависит от дозы. То же самое и с солью: без нее не работают почки, но если съедим много, то возможен летальный исход», — указала она.
Диетолог также назвала безопасную долю вина для человека.
«Зависимость и привыкание возникают тогда, когда нарушается суточная доза употребления. У народов юга, где виноград является важным продуктом, считается, что здоровое употребление — это 1 мл 40 градусного напитка на килограмм веса. Превышение в сутки вызывает зависимость. Если переводить это на вино, то получается, что 70-килограммовому человеку дозволяется 100 мл вина в день, хоть белого, хоть красного. Тогда не будет зависимости, но не более. Кому точно нельзя, так это людям с гастритом и язвой. Пить любой алкоголь стоит после еды, потому что, когда в желудке уже есть пища, то она помогает расщеплять ферменты», — отметила она.
Мухина также добавила, почему красное вино полезнее белого.
«Красное вино полезнее, потому что там есть ряд пигментов, который и дает ему цвет. Это ресвератрол, астаксантин, антоцианы — соединения, которые являются антиоксидантами. Они останавливают окислительный стресс в организме, предоставляют электроны поврежденным молекулам, чтобы залатать их оболочки, чтобы не было никаких мутаций. То есть даже обладают противораковой активностью. Мы же не случайно анализируем средиземноморскую диету, где самая большая продолжительность жизни в Европе. Там в рационе у жителей присутствует и белое, и красное вино, и сыры с плесенью, ферментированные продукты, которые стоит употреблять в меру», — заключила врач-диетолог.
Ранее главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов объяснил НСН, кому нельзя пить газировку.
