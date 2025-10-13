Винные ферменты позволяют продлить жизнь, а пигменты красного вина даже способны предотвращать развитие рака. Однако необходимо знать меру употребления, рассказала врач-диетолог Марият Мухина в разговоре с НСН.



Белое вино способно вызвать особое привыкание и неадекватное поведение, сообщили эксперты в области нейропсихофармакологии. Ряд исследователей предполагает, что такая яркая реакция вызвана сульфитами, которые используются для консервации вина, а также повышенным содержанием сахара в белых сортах по сравнению с красными, отметила газета Daily Mail. Мухина не нашла в этом проблему.