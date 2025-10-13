Мосгорсуд сократил срок Блиновской до 4,5 года

Московский городской суд снизил с 5 лет до 4,5 года срок наказания блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Блиновская попросила суд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания

Ранее «королеву марафонов» приговорили к пяти годам заключения по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев», — постановила судья.

При этом Мосгорсуд отказал блогеру в отсрочке исполнения ее наказания до достижения ребенком Блиновской возраста 14 лет - до 2034 года.

ФОТО: РИА Новости
