Мосгорсуд сократил срок Блиновской до 4,5 года
13 октября 202512:45
Московский городской суд снизил с 5 лет до 4,5 года срок наказания блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее «королеву марафонов» приговорили к пяти годам заключения по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Окончательно назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев», — постановила судья.
При этом Мосгорсуд отказал блогеру в отсрочке исполнения ее наказания до достижения ребенком Блиновской возраста 14 лет - до 2034 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Побеждало эпидемии: Россиянам рассказали, как вино может продлить жизнь
- ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
- Нобелевскую премию по экономике вручили за объяснение экономического роста
- Группа Hollywood Undead выступит в Москве и Петербурге в 2026 году
- Армия России освободила Боровскую Андреевку и Московское
- Мосгорсуд сократил срок Блиновской до 4,5 года
- В Словакии 20 человек пострадали при столкновении двух поездов
- Капканы на дорогах: Какие штрафы водители могут оспорить в суде
- Медведев: Поставки «Томагавков» кончатся плохо для всех
- Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru