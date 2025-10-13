В Словакии 20 человек пострадали при столкновении двух поездов

Два экспресс-поезда столкнулись на востоке Словакии, есть пострадавшие. Об этом сообщила полиция страны.

Инцидент произошел перед туннелем в районе города Рожнява. В результате столкновения получили травмы около 20 человек. На месте аварии работают спасательные службы.

«Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, координирует работу спасательных служб и управляет движением людей в непосредственной близости», - указали правоохранители.

Ранее в Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз» на нерегулируемом железнодорожном переезде, обошлось без жертв.

