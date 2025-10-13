Медведев: Поставки «Томагавков» кончатся плохо для всех
Передача Украине крылатых ракет «Томагавк» может плохо кончиться для всех, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа. Ранее тот пообещал, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то это «плохо кончится» для него, пишет RT.
«Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка... ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа», - указал Медведев.
По его словам, отличить ядерное исполнение боеприпасов от обычного в полете будет невозможно, пуск ракет будут осуществлять США, а России придется отвечать на атаки. Медведев выразил надежду, что слова Трампа - «очередная пустая угроза» на фоне затяжных переговоров с Киевом.
