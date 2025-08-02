Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года
В компании провели исследование, которое было направлено на определение самых популярных концертов у жителей Москвы и Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев текущего года.
Компания «МТС Live» провела исследование, согласно результатам которого концерты Anna Asti, Дианы Арбениной, Zoloto, ЛСП и «Три дня дождя» стали самыми популярными в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года. До этого в индустрии перечислили «стадионных артистов» текущего года, среди которых, по мнению экспертов, оказались Баста, Сергей Жуков, Дима Билан и Zivert.
«СТАДИОННЫЙ ДЕБЮТ» ANNA ASTI
По данным ТАСС, концерт певицы Anna Asti «Царица» занял первое место в рейтинге самых популярных в Москве и Санкт-Петербурге, по версии «МТС Live». На него были выкуплены все 30 тысяч билетов в столице, в Питере — 20 тысяч. Концерт в Москве состоялся 14 июня на «ВЭБ Арене», а 21 июня — в городе на Неве на «СКА Арене».
Еще до проведения шоу в Москве сама певица в беседе со специальным корреспондентом НСН призналась, что ее дебютный стадионный концерт будет очень насыщенным, и зрители услышат ее совершенно другой.
«По поводу концерта: некоторыми песнями приходиться жертвовать ради новых, ведь мы не можем выступать три-четыре часа. Танцоры не железные, мой голос — тоже. Концертная программа планируется очень насыщенная. Мы хотим показать еще больше голоса, больше танцев, больше интересных номеров, больше музыки», - рассказала Asti.
В свою очередь режиссер и хореограф шоу «Царица» Веро Кузьменко назвала стадионные концерты певицы в Москве и Санкт-Петербурге настоящим театральным шоу.
«Этот концерт — стадионный дебют Анны. Большое действие, непохожее на обычный концерт. Мы стараемся видоизменять треки, делать красивые переходы, чтобы в номерах участвовал балет. Причем балет не просто выйдет и потанцует за спиной. Это будет большое театральное представление! У нас 26 танцоров, которые будут работать почти все песни подряд», - добавила она в разговоре с НСН.
При этом саунд-продюсер шоу «Царица» Андрей Перевертень говорил, что на концерте будут представлены 25 треков в необычном звучании.
«На концерте будет 25 треков. Мы любим переосмыслять и саунд, и звучание в принципе, потому что считаем, что всегда все должно быть с изюминкой. Это те же треки, которые все хорошо знают, но в другой стилистике. Мы сохраняем структуру, настроение и подачу трека, добавляя что-то новое и необычное», - поделился он в ходе пресс-конференции.
АРБЕНИНА, ZOLOTO И «ТРИ ДНЯ ДОЖДЯ»
Согласно исследованию «МТС Live», второе место по популярности в Москве занял концерт Дианы Арбениной, который собрал на «Лукойл Арене» 24 тысячи зрителей. Еще до проведения мероприятия музыкальный критик Денис Ступников выразил уверенность, что на нем будет аншлаг.
«С одной стороны, этот альбом нетипичный, потому что не так уж много сольников у Дианы Арбениной. С другой стороны, она собрала в него самые мейнстримовые тенденции, тут и танцевальность, дневниковые записи, личный автобиографический подтекст, который она на этот раз решила не скрывать. Электроника работает на массовое восприятие этого альбома. Плюс была очень грамотная пиар-компания. Все это, безусловно, привлекало внимание к ее концерту, да и не так уж много стадионных концертов рок-звезд проходит сейчас в России. А если говорить про женщин-рокерш, она единственная, ниша этой "стадионной, поющей рок-вумен" никем не занята, поэтому я не вижу препятствий к тому, чтобы люди на этот концерт пришли. Думаю, надо ждать аншлаг», - сказал он в беседе с НСН перед концертом Арбениной, который прошел в Москве 7 июня.
Между тем, по данным «МТС Live», третье, четвертое и пятое места по популярности в Москве в первой половине 2025 года заняли шоу группы Zoloto (на «ВТБ Арене»), «Три дня дождя» (на «ЦСКА Арене») и ЛСП. Выступления тех же коллективов в Санкт-Петербурге заняли второе, третье и четвертое места. При этом на пятом месте оказалось шоу Pyrokinesis.
В рамках исследования также был приведен ТОП-5 концертов в других российских регионах. Так, первые три места в рейтинге заняли выступления группы «Звери» в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре, а оставшиеся два — концерты Xolidayboy в Новосибирске и Pharaoh в Казани.
«По-прежнему популярно хип-хоп направление у россиян: в топе продаж концертов — площадки "МТС Live Лето": OG BUDDA, Mayot, GONE.Fludd. Фрешменами года можно назвать MZLFF, CMH, CUPSIZE — видим большой интерес к этим группам, на их концерты в июле были проданы все билеты», - указали в «МТС Live».
«СТАДИОННЫЕ АРТИСТЫ-2025»
До этого в индустрии назвали главных «стадионных артистов» 2025 года. Например, рэпер Баста 27 и 28 июня дал два концерта в «Лужниках» в Москве, на которые были проданы 150 тысяч билетов. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн объяснил в беседе с НСН, в чем феномен этого артиста.
«Баста — это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта — это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". У нас есть очень крепкие артисты, но дело в том, что Вася — это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - объяснил он.
Предыдущий рекорд «Лужников» установил лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, собравший на этом стадионе за три года (в 2022, 2023 и 2024 годах) 225 тысяч зрителей. При этом в 2025-м певец замахнулся на еще один рекорд, собрав 65 тысяч зрителей за пять мартовских концертов на «ВТБ Арене» в ее закрытом варианте.
«Я самый счастливый артист России! После "Лужников" очень сложно как-либо удивлять, но мы даже самих себя удивили, потому что начинали с двух концертов, а в результате закончили пятью. В следующем году, когда мы будем отмечать 30-летие группы "Руки вверх!", впервые и для себя, и вообще для нашей страны мы будем делать в "Лужниках" "концерт 360 градусов". Сцена будет расположена посередине "Лужников", и мы будем работать на полный круг, это уже около 100 тысяч зрителей», - поделился Жуков с НСН.
В свою очередь заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий назвал главными артистами первого полугодия Диму Билана, Zivert и лидера группы «Therr Maitz» Антона Беляева, давшего 31 мая самый большой концерт в своей истории на открытой «ВТБ Арене».
«Я считаю, что в этом полугодии один из главных артистов — это Дима Билан, который собрал на "ВТБ Арене" аншлаговый контент на 35 тысяч зрителей с шикарной программой и потрясающей постановкой. А из артисток — это, скорее, не Арбенина или Аsti, а Zivert. "Руки Вверх!" уже больше 25 лет собирают зрителей разных поколений. Еще один большой артист — это Антон Беляев. Открытием для меня стал "Кишлак", который прилично собрал на "ЦСКА". Это очень своеобразная панк-группа, про которую я год назад даже не слышал. Я думал, что они ничего не соберут, а они собрали почти целый открытый стадион. "Комната культуры" — это открытие прошлого года, но очень серьезные артисты. Я думаю, что сейчас они перейдут с трех-пятитысячной аудитории на десятитысячную, а через годик-полтора будут собирать стадионы», - заключил собеседник НСН.
Ранее главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, директор по финансам и стратегическому развитию «МТС Live» Дмитрий Зорихин и руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщили, что группа «Комната культуры» остается лидером новой волны рок-музыки в стримингах, при этом главными открытиями первой половины 2025 года стали Ay Yola и «Бонд с кнопкой».
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