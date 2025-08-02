Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года

«СТАДИОННЫЙ ДЕБЮТ» ANNA ASTI

По данным ТАСС, концерт певицы Anna Asti «Царица» занял первое место в рейтинге самых популярных в Москве и Санкт-Петербурге, по версии «МТС Live». На него были выкуплены все 30 тысяч билетов в столице, в Питере — 20 тысяч. Концерт в Москве состоялся 14 июня на «ВЭБ Арене», а 21 июня — в городе на Неве на «СКА Арене».

Еще до проведения шоу в Москве сама певица в беседе со специальным корреспондентом НСН призналась, что ее дебютный стадионный концерт будет очень насыщенным, и зрители услышат ее совершенно другой.

«По поводу концерта: некоторыми песнями приходиться жертвовать ради новых, ведь мы не можем выступать три-четыре часа. Танцоры не железные, мой голос — тоже. Концертная программа планируется очень насыщенная. Мы хотим показать еще больше голоса, больше танцев, больше интересных номеров, больше музыки», - рассказала Asti.