Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года

В компании провели исследование, которое было направлено на определение самых популярных концертов у жителей Москвы и Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев текущего года.

Компания «МТС Live» провела исследование, согласно результатам которого концерты Anna Asti, Дианы Арбениной, Zoloto, ЛСП и «Три дня дождя» стали самыми популярными в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года. До этого в индустрии перечислили «стадионных артистов» текущего года, среди которых, по мнению экспертов, оказались Баста, Сергей Жуков, Дима Билан и Zivert.

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«СТАДИОННЫЙ ДЕБЮТ» ANNA ASTI

По данным ТАСС, концерт певицы Anna Asti «Царица» занял первое место в рейтинге самых популярных в Москве и Санкт-Петербурге, по версии «МТС Live». На него были выкуплены все 30 тысяч билетов в столице, в Питере — 20 тысяч. Концерт в Москве состоялся 14 июня на «ВЭБ Арене», а 21 июня — в городе на Неве на «СКА Арене».

Еще до проведения шоу в Москве сама певица в беседе со специальным корреспондентом НСН призналась, что ее дебютный стадионный концерт будет очень насыщенным, и зрители услышат ее совершенно другой.

«По поводу концерта: некоторыми песнями приходиться жертвовать ради новых, ведь мы не можем выступать три-четыре часа. Танцоры не железные, мой голос — тоже. Концертная программа планируется очень насыщенная. Мы хотим показать еще больше голоса, больше танцев, больше интересных номеров, больше музыки», - рассказала Asti.

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В свою очередь режиссер и хореограф шоу «Царица» Веро Кузьменко назвала стадионные концерты певицы в Москве и Санкт-Петербурге настоящим театральным шоу.

«Этот концерт — стадионный дебют Анны. Большое действие, непохожее на обычный концерт. Мы стараемся видоизменять треки, делать красивые переходы, чтобы в номерах участвовал балет. Причем балет не просто выйдет и потанцует за спиной. Это будет большое театральное представление! У нас 26 танцоров, которые будут работать почти все песни подряд», - добавила она в разговоре с НСН.

При этом саунд-продюсер шоу «Царица» Андрей Перевертень говорил, что на концерте будут представлены 25 треков в необычном звучании.

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«На концерте будет 25 треков. Мы любим переосмыслять и саунд, и звучание в принципе, потому что считаем, что всегда все должно быть с изюминкой. Это те же треки, которые все хорошо знают, но в другой стилистике. Мы сохраняем структуру, настроение и подачу трека, добавляя что-то новое и необычное», - поделился он в ходе пресс-конференции.

АРБЕНИНА, ZOLOTO И «ТРИ ДНЯ ДОЖДЯ»

Согласно исследованию «МТС Live», второе место по популярности в Москве занял концерт Дианы Арбениной, который собрал на «Лукойл Арене» 24 тысячи зрителей. Еще до проведения мероприятия музыкальный критик Денис Ступников выразил уверенность, что на нем будет аншлаг.

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«С одной стороны, этот альбом нетипичный, потому что не так уж много сольников у Дианы Арбениной. С другой стороны, она собрала в него самые мейнстримовые тенденции, тут и танцевальность, дневниковые записи, личный автобиографический подтекст, который она на этот раз решила не скрывать. Электроника работает на массовое восприятие этого альбома. Плюс была очень грамотная пиар-компания. Все это, безусловно, привлекало внимание к ее концерту, да и не так уж много стадионных концертов рок-звезд проходит сейчас в России. А если говорить про женщин-рокерш, она единственная, ниша этой "стадионной, поющей рок-вумен" никем не занята, поэтому я не вижу препятствий к тому, чтобы люди на этот концерт пришли. Думаю, надо ждать аншлаг», - сказал он в беседе с НСН перед концертом Арбениной, который прошел в Москве 7 июня.

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Между тем, по данным «МТС Live», третье, четвертое и пятое места по популярности в Москве в первой половине 2025 года заняли шоу группы Zoloto (на «ВТБ Арене»), «Три дня дождя» (на «ЦСКА Арене») и ЛСП. Выступления тех же коллективов в Санкт-Петербурге заняли второе, третье и четвертое места. При этом на пятом месте оказалось шоу Pyrokinesis.

В рамках исследования также был приведен ТОП-5 концертов в других российских регионах. Так, первые три места в рейтинге заняли выступления группы «Звери» в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре, а оставшиеся два — концерты Xolidayboy в Новосибирске и Pharaoh в Казани.

«По-прежнему популярно хип-хоп направление у россиян: в топе продаж концертов — площадки "МТС Live Лето": OG BUDDA, Mayot, GONE.Fludd. Фрешменами года можно назвать MZLFF, CMH, CUPSIZE — видим большой интерес к этим группам, на их концерты в июле были проданы все билеты», - указали в «МТС Live».

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«СТАДИОННЫЕ АРТИСТЫ-2025»

До этого в индустрии назвали главных «стадионных артистов» 2025 года. Например, рэпер Баста 27 и 28 июня дал два концерта в «Лужниках» в Москве, на которые были проданы 150 тысяч билетов. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн объяснил в беседе с НСН, в чем феномен этого артиста.

«Баста — это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта — это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". У нас есть очень крепкие артисты, но дело в том, что Вася — это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - объяснил он.

Предыдущий рекорд «Лужников» установил лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, собравший на этом стадионе за три года (в 2022, 2023 и 2024 годах) 225 тысяч зрителей. При этом в 2025-м певец замахнулся на еще один рекорд, собрав 65 тысяч зрителей за пять мартовских концертов на «ВТБ Арене» в ее закрытом варианте.

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«Я самый счастливый артист России! После "Лужников" очень сложно как-либо удивлять, но мы даже самих себя удивили, потому что начинали с двух концертов, а в результате закончили пятью. В следующем году, когда мы будем отмечать 30-летие группы "Руки вверх!", впервые и для себя, и вообще для нашей страны мы будем делать в "Лужниках" "концерт 360 градусов". Сцена будет расположена посередине "Лужников", и мы будем работать на полный круг, это уже около 100 тысяч зрителей», - поделился Жуков с НСН.

В свою очередь заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий назвал главными артистами первого полугодия Диму Билана, Zivert и лидера группы «Therr Maitz» Антона Беляева, давшего 31 мая самый большой концерт в своей истории на открытой «ВТБ Арене».

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«Я считаю, что в этом полугодии один из главных артистов — это Дима Билан, который собрал на "ВТБ Арене" аншлаговый контент на 35 тысяч зрителей с шикарной программой и потрясающей постановкой. А из артисток — это, скорее, не Арбенина или Аsti, а Zivert. "Руки Вверх!" уже больше 25 лет собирают зрителей разных поколений. Еще один большой артист — это Антон Беляев. Открытием для меня стал "Кишлак", который прилично собрал на "ЦСКА". Это очень своеобразная панк-группа, про которую я год назад даже не слышал. Я думал, что они ничего не соберут, а они собрали почти целый открытый стадион. "Комната культуры" — это открытие прошлого года, но очень серьезные артисты. Я думаю, что сейчас они перейдут с трех-пятитысячной аудитории на десятитысячную, а через годик-полтора будут собирать стадионы», - заключил собеседник НСН.

Ранее главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, директор по финансам и стратегическому развитию «МТС Live» Дмитрий Зорихин и руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщили, что группа «Комната культуры» остается лидером новой волны рок-музыки в стримингах, при этом главными открытиями первой половины 2025 года стали Ay Yola и «Бонд с кнопкой».

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
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