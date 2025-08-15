Без лишних аккордов: Как Виктору Цою удалось сочинить «вечно молодые» песни
Виктор Цой послужил рекламой идеи, когда несколько энтузиастов могут объединяться вместе, сочинять музыку, записывать, а потом на свой страх и риск исполнять ее живьем, заявил НСН Илья Легостаев.
Судьба песен Виктора Цоя сложилась удивительным образом, так как они до сих пор исполняются тем же бодрым и авантюрным голосом, находя отклик у молодежи, заявил НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
15 августа 1990 года, 35 лет назад, в автомобильной катастрофе погиб отечественный музыкант и исполнитель, лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой. Кроме музыки, Виктор Цой снялся в нескольких фильмах – «Конец каникул», «Асса», «Игла». За роль в «Игле», по результатам опроса журнала «Советский экран», Цой был признан лучшим актером 1989 года. Легостаев перечислил главные заслуги Цоя и его коллектива.
«Виктор Цой послужил рекламой самой идеи, когда несколько энтузиастов могут объединяться вместе, вместе сочинять музыку, вместе ее записывать, а потом на свой страх и риск исполнять ее живьем. Это процесс правильного занятия музыкой. Это ода творчеству, так и должна жить нормальная музыкальная индустрия. Тогда публика может ждать удивительных песен и альбомов. Их главная заслуга в том, что им удалось сочинить песни, которых очень не хватало. В воздухе была какая-то особая атмосфера, люди хотели услышать именно те слова, которые материализовались в песнях группы. И эти песни спустя десятилетия мы все с удовольствием поем», - рассказал он.
Легостаев подчеркнул, что в песнях Цоя нет ни лишних слов, ни лишних аккордов.
«В плане звука я не думаю, что группа «Кино» - революционер. Вся рок-музыка того образца развивалась с большой оглядкой на то, что происходило в Великобритании. Конечно, панк, затем постпанк нашли яркое отражение в альбомах группы. Песни могут терять актуальность в звуке, но в остальном они не стареют, стареют только те, кто их исполняет. Судьба Виктора Цоя как человека сложилась трагично, но его судьба как автора сложилась удивительным образом. Эти песни сегодня исполняют тем же молодым, бодрым и авантюрным голосом. Этим песням удалось остаться вечно молодыми, в этом главный их шарм. Песни очень простые, но в них нет ни лишних слов, ни лишних аккордов», - отметил собеседник НСН.
Ранее аукционный дом «Литфонд» выставил на аукцион автограф вокалиста рок-группы «Кино» Виктора Цоя за 1,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
