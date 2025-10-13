Трамп выразил готовность помирить Пакистан и Афганистан

Президент США Дональд Трамп выразил готовность урегулировать конфликт между Пакистаном и Афганистаном. Об этом политик заявил журналистам.

«Я слышал, сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном... Я сейчас занимаюсь еще одной войной, потому что я хорошо разбираюсь в урегулировании конфликтов», - подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, он уже «спас миллионы жизней» и делал это не ради получения Нобелевской премии мира, а для спасения людей.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон смог урегулировать «семь войн или крупных конфликтов», пишет «Свободная пресса».

