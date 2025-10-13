Группа Hollywood Undead выступит в Москве и Петербурге в 2026 году
Американская рок-группа Hollywood Undead в 2026 году выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщило концертное агентство «Мельница».
В заявлении организаторов отмечается, что коллектив даст «единственные концерты в России».
Концерт Hollywood Undead в Москве состоится 28 мая следующего года на «ВТБ Арене», в Петербурге - 30 мая на «СКА Арене». Продажа билетов на мероприятия начнется с 16 октября.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве состоится концерт американского рэпера Канье Уэста. Выступление якобы пройдет 8 декабря в «Лужниках». При этом в пресс-службе спорткомплекса рассказали, что не располагают сведениями о таких планах.
