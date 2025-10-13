Армия России освободила Боровскую Андреевку и Московское

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Об этом сообщило Минобороны.

Так, группировка войск «Запад» благодаря активным действиям установила контроль над селом Боровская Андреевка в Харьковской области.

В свою очередь, силы группировки «Центр» активными наступательными действиями освободили поселок Московское в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения... зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах», - добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что армия России освободила село Новогригоровка в Запорожской области.

ФОТО: РИА Новости
