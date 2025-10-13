Армия России освободила Боровскую Андреевку и Московское
Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Об этом сообщило Минобороны.
Так, группировка войск «Запад» благодаря активным действиям установила контроль над селом Боровская Андреевка в Харьковской области.
В свою очередь, силы группировки «Центр» активными наступательными действиями освободили поселок Московское в Донецкой Народной Республике.
«Подразделения... зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах», - добавили в Минобороны.
Ранее стало известно, что армия России освободила село Новогригоровка в Запорожской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Союзников нет»: «Недобитый» ХАМАС пойдет на уступки ради выживания
- Песков: США известно о паузе в переговорах РФ и Украины
- Побеждало эпидемии: Россиянам рассказали, как вино может продлить жизнь
- ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
- Нобелевскую премию по экономике вручили за объяснение экономического роста
- Группа Hollywood Undead выступит в Москве и Петербурге в 2026 году
- Армия России освободила Боровскую Андреевку и Московское
- Мосгорсуд сократил срок Блиновской до 4,5 года
- В Словакии 20 человек пострадали при столкновении двух поездов
- Капканы на дорогах: Какие штрафы водители могут оспорить в суде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru