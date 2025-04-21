Как стать музыкальным продюсером? Антон Беляев готов раскрыть секреты
Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев заявил НСН, что рад поделиться опытом со студентами программы «Продюсер в музыкальной индустрии».
Лидер группы Therr Maitz, автор и ведущий шоу LAB Антон Беляев в интервью НСН заявил о готовности поделиться своим опытом музыкального продюсирования и организации необычных коллабораций и экспериментов со студентами Вышки и Гнесинки.
Такое заявление музыкант сделал после того, как РАМ им. Гнесиных и НИУ ВШЭ объявили о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы и академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. Беляев назвал верными шагами это начинание двух вузов.
«Профессионалы в области музыкального продюсирования у нас есть, однако это область, которая требует постоянного развития и совершенствования. Здесь нет кнопки "стоп", мол, хорошей музыки достаточно, так что можно дальше не париться. Это не так работает. Будущие продюсеры должны понимать, что это все очень точечные поступки и нет волшебной кнопки, с помощью которой можно все это научиться делать. Продюсерская деятельность - это ситуативное реагирование. Благодаря своему багажу опыта и базовых знаний, следуя за своим вкусом, начитанностью, насмотренностью и наслушанностью, мы просто реагируем на вещи. Этому нельзя научить на примере одной истории, пусть даже очень красивой. Это процесс и я рад, что это происходит. То, что делают сейчас Гнесинка и Вышка, это абсолютно верные шаги», - констатировал Беляев.
При этом музыкант уверен, что отсутствие профильного образования является одной из проблем российских музыкальных продюсеров.
«Я делюсь своим опытом каждый день и готов им дальше делиться, это не закрытый для меня вопрос. Это открытая дверь, так что я абсолютно готов делиться секретами организации своих экспериментов со студентами. Если говорить о музыкальных продюсерах, здесь есть проблема в базовом образовании. Очень хорошо, чтобы они были подготовлены в специальных заведениях. Понятно, что есть самородки, которые могут с помощью эмоций, своего видения и какого-то упорства достигать желаемое. Продюсер — это видение и упорство, но когда оно основано на знании предмета, все это точнее происходит», - заключил собеседник НСН.
Ранее американская подруга Виктора Цоя, музыкальный продюсер Джоанна Стингрей заявила НСН, что с удовольствием прочитает лекцию по продюсированию студентам Вышки и Гнесинки. Такое же желание выразил и Народный артист России, организатор многочисленных джазовых фестивалей и музыкальных проектов Игорь Бутман.
Обучение в магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии» впервые начнется в 2025 году. По окончании обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» от НИУ ВШЭ и от РАМ имени Гнесиных.
Ранее продюсеры МТС Live заявили о своей готовности стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки. Создание новой магистерской программы поддержали VK Музыка и цифровой дистрибьютор музыкального контента Zvonko Digital.
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