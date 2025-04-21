Лидер группы Therr Maitz, автор и ведущий шоу LAB Антон Беляев в интервью НСН заявил о готовности поделиться своим опытом музыкального продюсирования и организации необычных коллабораций и экспериментов со студентами Вышки и Гнесинки.

Такое заявление музыкант сделал после того, как РАМ им. Гнесиных и НИУ ВШЭ объявили о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы и академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. Беляев назвал верными шагами это начинание двух вузов.