Вышка и Гнесинка ищут партнеров в музыкальной индустрии
Магистерская программа двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии», обучение по которой НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных начнут с 1 сентября 2025 года, объявила официальный набор индустриальных партнеров, об этом заявил академический руководитель программы, эксперт ВШЭ и академик РАР Сергей Горбачев.
«За последние полгода мы провели десятки предварительных переговоров с ведущими компаниями и лидерами музыкальной индустрии. Ведь, продюсер в музыкальной индустрии – это, конечно же, в первую очередь, практик. Человек, который способен своими руками организовать работу на любом этапе производства музыкального продукта. И когда мы общались с нашими потенциальными индустриальными партнерами, проектируя свой учебный план, это слово звучало чаще всего. Практика! Полное погружение, реальные кейсы и личный опыт. Что такое стадионный рейтинг музыканта? К чему приведет нашествие корпораций в музыкальную индустрию? И почему растут гонорары артистов? Многие лидеры музыкальной индустрии России готовы делиться знаниями со студентами и публично заявили о поддержке нашей программы. Поэтому сейчас мы готовы материализовать эти договоренности и объявляем официальный набор партнеров магистерской программы «Продюсер в музыкальной индустрии», - заявил Сергей Горбачев.
По словам академического руководителя, статус индустриального партнера программы «Продюсер в музыкальной индустрии» позволит ведущим компаниям участвовать в проектировании учебного процесса и формировать будущих специалистов под конкретные индустриальные запросы, решая, в том числе, свои кадровые задачи. В свою очередь, Вышка и Гнесинка получат возможность обучать студентов на уникальной базе партнеров, максимально погружая будущих продюсеров в реальные индустриальные кейсы. Желающие присоединиться к пулу партнеров НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных, могут связаться с разработчиками программы и отправить заявку на участие в проекте на почту: sgorbachev@hse.ru
Напомним, что новая программа двух дипломов от НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных осуществляет свой первый набор в 2025 году, сейчас на программе проходит «Невступительный конкурс». Впервые в России два ведущих вуза соединили творчество и бизнес в одном образовательном продукте и намерены сформировать новый образовательный стандарт продюсеров. Программа «Продюсер в музыкальной индустрии» объединяет экспертные знания в сфере музыкального менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения. По завершении обучения выпускники получат два диплома по квалификации «магистр» от НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных.
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