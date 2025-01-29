Продюсеры МТС Live готовы стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки

МТС Live поддержит новую программу по подготовке продюсеров музыкальной индустрии от Вышки и Гнесинки. Генеральный продюсер сервиса Янина Татарицкая и креативный продюсер Дмитрий Шмелев заявили НСН, что готовы поделиться знаниями о музыкальном бизнесе со студентами, чтобы рассказать о своих уникальных наработках.

ПРАКТИКА И АРТИСТЫ

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая готова участвовать в проекте, чтобы передать студентам свой практический опыт.