Продюсеры МТС Live готовы стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки
Профессиональное образование от Вышки и Гнесинки откроет возможность сделать из шоубизнеса настоящий бизнес, заявила в эфире НСН генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая...
МТС Live поддержит новую программу по подготовке продюсеров музыкальной индустрии от Вышки и Гнесинки. Генеральный продюсер сервиса Янина Татарицкая и креативный продюсер Дмитрий Шмелев заявили НСН, что готовы поделиться знаниями о музыкальном бизнесе со студентами, чтобы рассказать о своих уникальных наработках.
ПРАКТИКА И АРТИСТЫ
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая готова участвовать в проекте, чтобы передать студентам свой практический опыт.
«Были бы рады поделиться знаниями обо всем, что касается [музыкального] бизнеса в офлайне, включая любые детали относительно правового аспекта, промоутерства, маркетинга, географии и трендов. В том числе, можем рассказать об опыте работы с иностранными артистами, о том, как бизнес организован за границей, поскольку сейчас в стране остались единицы продюсеров, которые работали с зарубежными музыкантами», - заявила Татарицкая.
В свою очередь креативный продюсер МТС Live Дмитрий Шмелев готов предоставить студентам хорошую практику со стороны действующего организатора и продюсера:
«Есть большой опыт, знание и понимание индустрии, накопленные за долгое время работы. Это как раз та история, когда со стороны действующего организатора, продюсера можно в прикладном формате донести практические знания до студентов», - пояснил собеседник агентства.
ДЕФИЦИТ КАДРОВ
По мнению продюсеров МТС Live музыкальная индустрия нуждается в таких образовательных проектах, как новая программа Вышки и Гнесинки, поскольку на сегодняшний день в России острая нехватка специалистов, причем во всех областях – не только музыкальной, но и театральной и выставочной.
«Мы как крупнейшие продюсеры и промоутеры в офлайне, можем сказать, что на сегодняшний день есть огромная нехватка продюсеров. Таких прикладных образовательных программ бизнеса в сфере энтертейнмента нет, а рынок в них нуждается! Поэтому мы получаем разрыв между создателями и теми, кто выводит их в широкую узнаваемость. Артисту сегодня легче пробиться, но удержаться без продюсирования – очень сложно», - считает Янина Татарицкая.
При этом, продюсер в условиях постоянных изменений в музыкальной индустрии должен быть как локомотив, который «потянет» за собой и музыкантов, и бизнес-составляющую, и продвижение.
«Важно понимать, что индустрия развлечений в России сейчас меняется. Во главе всего должен быть продюсер – как локомотив, который потянет за собой все остальные составляющие – творчество, музыкантов, бизнес-составляющую, продвижение. Всегда наступает момент, когда творческая деятельность должна превратиться во что-то большее, и тогда без продюсера существовать становится невозможно», - уверен Дмитрий Шмелев.
ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПРОДЮСЕР
Хороший продюсер и промоутер должны знать рынок, его законы и составляющие: важно понимать сборы, географию, здраво оценивать тренды и уметь эффективно работать, рассказала Татарицкая.
«Продюсеру нужна и насмотренность, и знания основ маркетинга, надо уметь вести бизнес и обладать практическими навыками: например, посмотреть на смету и сразу сделать свой вывод, понять перспективы», - сказала она.
Генпродюсер МТС Live отметила, что сегодня продюсеры появляются хаотично: входной порог очень низкий, но и количество тех, кто быстро разоряется на первом проекте, велико.
«Профессиональное образование от Вышки и Гнесинки откроет, наконец, возможность сделать из шоубизнеса настоящий бизнес», - подчеркнула Татарицкая.
Дальновидность и умение стратегически планировать развитие артиста - отличает профессионального продюсера от простого менеджера, убежден Дмитрий Шмелев:
«Хороший продюсер видит проект через год, три, пять. Помимо этого, важны амбициозность, вовлеченность и ответственность – продюсер должен, как адвокат, представлять своего артиста. У него в целом должно быть понимание бизнеса с точки зрения его ведения, это включает кейсы, сметы, бюджеты, знакомства и так далее. Но, в первую очередь, он должен быть бизнес-управленцем. Появление профильной программы от Вышки и Гнесинки позволит артистам и продюсерам быть услышанными друг другом, когда появятся люди, способные понимать индустрию на основе своих навыков и знаний», - резюмировал креативный продюсер.
Ранее главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик в беседе с НСН рассказал, что музыкальная индустрия нуждается в профессиональных продюсерах и промоутерах, которые умеют работать с артистами в новой цифровой среде, поэтому хорошее образование от двух ведущих вузов страны будет очень полезно, передает «Радиоточка НСН».
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