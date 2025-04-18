Джоанна Стингрей мечтает преподавать музыкальное продюсирование в России
Самая известная американка в мире русского рока Джоанна Стингрей рассказала в эфире НСН, что приедет в Москву в 2025 году, и готова прочитать лекцию по продюсированию студентам Вышки и Гнесинки.
Американская подруга Виктора Цоя, известный популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей заявила НСН, что с удовольствием приехала бы из США, чтобы читать в России лекции по продюсированию.
Поводом для неожиданного признания Стингрей стал совместный проект РАМ им. Гнесиных и НИУ ВШЭ о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы и академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. Самая известная американка в мире русского рока Джоанна Стингрей выразила желание стать преподавателем этой программы "двух дипломов".
«Совместная программа обучения продюсеров в России от ведущего экономического университета и всемирно известной музыкальной академии - звучит очень интересно! Я бы с удовольствием приехала в Россию, чтобы прочитать там лекцию. Не уверена, что в США есть подобная совместная программа двух престижных дипломов, но у нас есть несколько ведущих музыкальных школ, таких как Berkeley School of Music в Нью-Йорке, где обучают всему, включая продюсирование. Искусство так важно для улучшения жизни людей, чем больше программ для обучения, тем лучше», - уверена Стингрей.
Самая известная американская подружка Виктора Цоя заодно призналась, что собирается приехать в Россию в 2025 году.
«Россия — большая часть моей жизни и того, кто я есть. Все русские рокеры 80-х тронули мою душу и действительно повлияли на мою жизнь. Я надеюсь, что приеду в Россию в этом году. Издательство АСТ выпускает мою фотокнигу в этом году, и я хотела бы приехать и представить ее. Ну и, заодно, если повезет, познакомлюсь с Вышкой и Гнесинкой», - рассказала она.
Стингрей считает, что самые успешные продюсеры — люди способные к обучению.
«В Америке нет нехватки продюсеров. Благодаря новым технологиям многие артисты теперь самостоятельно выпускают альбомы. А вот Саша Васильев, мой второй муж и продюсер многих моих альбомов, был потрясающим специалистом, потому что постоянно учился и самообучался», - считает Джоанна Стингрей.
Накануне Народный артист России, организатор многочисленных джазовых фестивалей и музыкальных проектов Игорь Бутман рассказал НСН, что хотел бы поучаствовать в обучении студентов, желающих стать музыкальными продюсерами.
Обучение в магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии» впервые начнется в 2025 году. По окончании обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» от НИУ ВШЭ и от РАМ имени Гнесиных.
Ранее продюсеры МТС Live заявили о своей готовности стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки. Создание новой магистерской программы поддержали в VK Музыке и цифровой дистрибьютор музыкального контента Zvonko Digital.
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