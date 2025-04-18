Джоанна Стингрей мечтает преподавать музыкальное продюсирование в России

Американская подруга Виктора Цоя, известный популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей заявила НСН, что с удовольствием приехала бы из США, чтобы читать в России лекции по продюсированию.

Поводом для неожиданного признания Стингрей стал совместный проект РАМ им. Гнесиных и НИУ ВШЭ о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы и академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. Самая известная американка в мире русского рока Джоанна Стингрей выразила желание стать преподавателем этой программы "двух дипломов".