Игорь Бутман готов стать индустриальным партнером Вышки и Гнесинки
Знаменитый джазовый продюсер поддержал новый образовательный проект двух ведущих вузов России. Бутман уверен, что вырастить новое поколение продюсеров будущего, можно лишь исследуя успехи прошлого.
Народный артист России Игорь Бутман в эфире НСН признался, что хотел бы поучаствовать в обучении студентов, желающих стать музыкальными продюсерами. Известный джазовый продюсер и саксофонист считает, что в индустрии не хватает профессионалов, которые бы формировали музыкальную моду, а не следовали за ней.
Поводом для заявления Бутмана стал совместный проект РАМ им. Гнесиных и НИУ ВШЭ о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов "Продюсер в музыкальной индустрии". Накануне академический руководитель программы и академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. Организатор многочисленных джазовых фестивалей и музыкальных проектов Игорь Бутман в ответ заявил, что готов поделиться своим опытом со студентами.
«Опыт общения с великими продюсерами современности у меня достаточно большой — как с российскими, так и с зарубежными. Я бы объяснил студентам, что музыкальные продюсеры должны идти не за модой, а впереди нее, изучать все, что было ранее, исследовать, почему то или иное музыкальное событие стало популярным. Нужно изучать опыт всех великих продюсеров, узнавать, что они делали для продвижения искусства. Ведь, продюсер — это создатель. Он должен создавать что-то новое, интересное, находить таланты и определять им точный путь. Если меня позовут, я, конечно, готов участвовать в этой программе», — сказал Бутман.
Знаменитый музыкант раскрыл, каким должен быть идеальный продюсер.
«Продюсер — это не просто деловой партнер артиста, который решает его финансовые вопросы. Продюсер направляет артиста, он тот, кто ставит новые задачи для развития творческого потенциала. Музыкальный продюсер, например, должен понимать, когда должна звучать определенная музыка, в каком тренде идет запись альбома, и на каком оборудовании. В свою очередь, генеральный продюсер должен знать, например, на каком телеканале выступить, в какой передаче, это человек, который знает весь шоу-бизнес. Думаю, что проект Вышки и Гнесинки — хорошее начинание, которое даст нужные знания людям в музыкальной индустрии», — отметил джазмен.
По его мнению, сегодня в индустрии не хватает именно профессиональных продюсеров.
«Профессионалов, конечно, не хватает... Нужны люди, которые могут поверить в какой-то мюзикл, фестиваль или альбом, найти финансирование, доказать, что это важно. Кроме того, продюсеры должны обеспечить высочайшее качество исполнения, потому что они за качество отвечают. Немаловажно и то, что все творцы — это особые люди, и продюсер должен уметь работать с ними, сглаживать все углы. А еще в каждом виде искусства работа продюсера имеет свою специфику, которую профессионал тоже должен знать», — подытожил Бутман.
Обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии» впервые начнется в 2025-2026 годах. По окончании обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» от НИУ ВШЭ и от РАМ имени Гнесиных. Статус индустриального партнера программы позволит ведущим компаниям участвовать в проектировании учебного процесса и формировать будущих специалистов под конкретные индустриальные запросы, решая, в том числе, свои кадровые задачи. Желающие присоединиться к пулу партнеров НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных, могут связаться с разработчиками программы и отправить заявку на участие в проекте на почту: sgorbachev@hse.ru
Ранее продюсеры МТС Live заявили о своей готовности стать индустриальными партнерами Вышки и Гнесинки. Создание новой магистерской программы поддержали в VK Музыке и цифровой дистрибьютор музыкального контента Zvonko Digital.
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