VK Музыка ждет молодых продюсеров и промоутеров

Музыкальная индустрия нуждается в профессиональных продюсерах и промоутерах, которые умеют работать с артистами в новой цифровой среде, поэтому хорошее образование будет очень полезно, рассказал главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик в разговоре с НСН.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоялся 18 января. Сергей Мудрик отметил, что с развитием цифровых технологий у артистов появился выбор, как развиваться в музыкальной индустрии.