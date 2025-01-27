VK Музыка ждет молодых продюсеров и промоутеров
Главный редактор сервиса VK Музыка поддержал создание новой магистерской программы двух дипломов от Вышки и Гнесинки, и рассказал в эфире НСН, как хорошее образование поможет продюсерам стать эффективными.
Музыкальная индустрия нуждается в профессиональных продюсерах и промоутерах, которые умеют работать с артистами в новой цифровой среде, поэтому хорошее образование будет очень полезно, рассказал главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик в разговоре с НСН.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоялся 18 января. Сергей Мудрик отметил, что с развитием цифровых технологий у артистов появился выбор, как развиваться в музыкальной индустрии.
«Уверен, что индустрия точно нуждается в экспертах в данной области. Но есть и другая сторона – артисты сейчас могут выбирать: кто-то доверяет продюсерам, кто-то присоединяется к лейблам, а кто-то остается независимым. Для последних социальные сети и стриминги дают достаточно ресурсов, чтобы стать заметными и услышанными. Например, у нас в VK Музыке более 160 редакционных плейлистов, которые регулярно обновляются», - сказал он.
Главный редактор VK Музыки считает, что программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки добьется успеха, если их выпускники будут эффективными многостаночниками:
«Список обязанностей [современного продюсера] довольно большой: знать, как работает индустрия, как выпускаются релизы, как организовываются концерты, как расширять число слушателей артиста исходя из того, в каком жанре он работает и какая у него предполагаемая публика. Должен знать многих людей лично, уметь договариваться не только с ними, но и с теми, кого встречает впервые. Предполагать возможные проблемы и решать возникающие внезапно – без этого никак. Общий объем обязанностей в каждом случае свой и варьируется исходя из талантов, способностей и умений как артиста, так и продюсера. Но с теоретическо-практической базой, безусловно, будет проще развиваться как профессионалу», - указал собеседник агентства.
Сергей Мудрик уверен, что хорошее образование поможет избежать потерь денег и нерв в ходе работы.
«В большей части случаев продюсеры появляются исключительно на практике. Набивают шишки, теряют деньги и нервы, при этом обретают опыт и знакомства. Это все неизбежно, но хорошее образование, полагаю, может помочь уменьшить число трат и потерь», - добавил главный редактор VK Музыки.
Ранее известный продюсер Сергей Пудовкин в беседе с НСН отметил, что продюсеры и промоутеры должны обладать индивидуальностью, искрой и шармом, чтобы уметь подстроиться под быстроменяющийся рынок. Сегодня Пудовкин продюсирует таких знаменитых артистов, как Лариса Долина, Витас, Лада Дэнс, Александр Буйнов, Родион Газманов и других, передает «Радиоточка НСН».
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