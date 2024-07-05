СМИ: Концерты группы «Моральный кодекс» перенесли после госпитализации Мазаева

Ближайшие концерты группы «Моральный кодекс» перенесены, так как солисту Сергею Мазаеву необходимо восстановиться после острого приступа панкреатита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Певец Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

Концерты, которые должны были состояться с 5 по 8 июня, отменены. Сейчас 64-летний артист находится под наблюдением медиков, уточняется в материале.

В четверг 4 июля стало известно о госпитализации Мазаева перед концертом в Светлогорске, у которого случилось обострение панкреатита. Артисту дважды вызывали скорую, певец задыхался, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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