Юта: Песня «Офицеры» Олега Газманова должна быть в школьной программе
Песня «Офицеры» народного артиста России Олега Газманова должна быть включена в школьную программу в рамках изучения предмета музыки. Таким мнением с ТАСС поделилась российская певица Юта (настоящее имя - Анна Осипова).
Она отметила, что песня Олега Газманова «Офицеры», написанная в 1991 году, до сих пор звучит и находит отклик в сердцах людей. По её мнению, это произведение должно войти в школьную программу, и она уверена, что так и произойдёт — просто, возможно, это случится позже.
Юта также подчеркнула, что песня «Офицеры» была актуальной в момент своего появления и сохраняет актуальность по сей день. Она добавила, что эта песня является неофициальным гимном во многих воинских и силовых структурах.
Ранее Олег Газманов призвал проводить опросы среди родителей школьников по включению современных песен в школьную программу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
