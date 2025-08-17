СМИ: Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России
Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о передаче всего Донбасса России. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.
По данным Fox News, Трамп поддерживает инициативу российского президента, предполагающую установление Москвой полного контроля над Донбассом и фиксацию линии фронта в других регионах в целях мирного урегулирования конфликта с Украиной.
По данным источников, цитируемых Reuters, ранее Россия предложила условия для урегулирования конфликта с Украиной, включающие вывод украинских войск с территорий ДНР и ЛНР в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, готовность покинуть сравнительно небольшие занятые районы Сумской и Харьковской областей, признание, как минимум формального, российского суверенитета над Крымом, частичную отмену антироссийских санкций, запрет на вступление Украины в НАТО (при сохранении возможности получения ею гарантий безопасности от западных стран), а также закрепление официального статуса русского языка и обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви на территории Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с отводом войск из Донбасса. По словам источника WP, отказ от ухода украинских сил из Донбасса связан с опасением новых атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
